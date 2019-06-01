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CTP’den mavi kapak kampanyasına destek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçe yönetimi ile Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi ortaklaşa yürüttükleri kampanyada toplanan mavi kapakları Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı

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CTP’den mavi kapak kampanyasına destek
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçe yönetimi ile Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi ortaklaşa yürüttükleri kampanyada toplanan mavi kapakları Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı. Dernek başkanı Günay Kibrit’e teslim edilen mavi kapaklarla engelli yurttaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor.

Ziyarete katılan Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp burada yaptığı konuşmada İlçe yönetimi olarak aldıkları karar doğrultusunda toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve farkındalık yaratmak adına çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirtti. “Her şeyi devletten beklemeden kendi imkanlarımızla yurttaşlarımız için yapabileceğimiz çok iş var. Yeni dönemde Mağusa bu konuda örnek olacak” diyen Kayalp, yurttaşlara seslenerek toplumsal yardımlaşmanın önemine değindi. Dernek Başkanı Günay Kibris ise bu duyarlı davranış için CTP’ye teşekkür ederek yetkililere teşekkür belgesi takdim etti.

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