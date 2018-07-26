CTP, Yunanistan'a yardım kampanyası düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Yunanistan'da çıkan yangın felaketi sonucunda evlerini ve eşyalarını kaybeden Yunan halkı için dayanışma çağrısı devam ediyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre büyük destek gören dayanışma kampanyası yarın saat 14.00’e kadar sürecek.

Kampanya çerçevesinde birçok ihtiyaç malzemesi toplandığı belirtilen açıklamada, güncellenen ihtiyaç malzemeleri şöyle sıralandı:

“Fucidinli (antibiyotikli) vazelinli gaza bezi; orta boy steril gaza bezi; büyük boy steril gaza bezi; ringers formül serum; dekstroz formül serum; nabız oksijen ölçer alet; elektronik tansiyon ölçer alet; cilt yanığı için flagyl/flogocalm jel; pulvo sprey (antibakteriyel); nitril eldiven; aluminyum acil durum battaniyesi; tek kullanımlık maske; yapışkan yara dikiş malzemesi (M3 medikallerde var eczanelerde yoktur); hibitane tipi hafif antiseptik; AA and AAA pil; ağrı kesici; cımbız; tek kullanımlık önlük; ev temizlik malzemesi”

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin aldıkları malzemeleri yarın saat 14.00’e kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ne bırakabilecekleri ifade edildi.