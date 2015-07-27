Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında kurulan CTP-BG/UBP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu aldı. Bakanlar Kurulu için Meclis’te yapılan açık oylama sonucunda 35 milletvekili kabul,...

Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında kurulan CTP-BG/UBP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu aldı.

Bakanlar Kurulu için Meclis’te yapılan açık oylama sonucunda 35 milletvekili kabul, 9 milletvekili ret oyu kullanırken, oturuma 6 milletvekili katılmadı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, oylama sonucunda Bakanlar Kurulunun onay aldığını söyledi.

KALYONCU’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI: “ADALET VE REFAH”

Başbakan Ömer Kalyoncu da oylamanın ardından söz alarak, herkese teşekkür etti ve “Bu görev her zaman zor bir görevdir, hep beraber üstesinden gelmeye çalışacağız” dedi.

Hükümete olumlu oy verenlerin de olumsuz oy verenlerin de eleştirileri ve desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, vatandaşların adalet ve refah beklediğini, bunun için de istihdam olanaklarının artırılması gerektiğini söyledi.

Kalyoncu, bunun da ancak sadece siyasilerin çalışmasıyla değil, herkesin çok çalışarak önünün açılmasıyla sağlanabileceğini kaydetti.

Başbakan Kalyoncu, sadece çalışmak değil herkesi çalışmaya sevketmenin önemine vurgu yaparak, hedefin çalışmak, çalışmak, çalışmak ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir ülke bırakmak olduğunu söyledi.

Kalyoncu’nun konuşmasının ardından Meclis Başkanı Siber oturumu kapattı.

OYLAMAYA KATILMAYANLAR

Genel Kurul oturumuna izinli olan milletvekilleri Zorlu Töre (UBP), Ali Pilli (UBP), Hamit Bakırcı (UBP), Özdil Nami (CTP-BG), Hakan Dinçyürek (DP-UG) ve Hüseyin Avkıran Alanlı (DP-UG) katılmadı.

Yeni hükümetin programı, geçtiğimiz çarşamba günü Meclis’te okunmuş; cumartesi de program üzerinde görüşmeler yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı’nca 15 Temmuz’da atanan yeni Bakanlar Kurulu, 16 Temmuz’da olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuştu. Cumhuriyet Meclisi’nde CTP-BG’nin 21, UBP’nin 18, DP-UG’nin 8, TDP’nin de 3 milletvekili bulunuyor.