banner107
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
222 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
242 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
92 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
30 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
207 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
27 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
408 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
72 0
banner82
banner147

“Çözümün her zaman destekçisiyiz”

banner27

Meclis Başkanı Uluçay, 41 ülkeden Meclis Başkanlarının yer aldığı, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılmak amacıyla gittiği Antalya’da TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya geldi

“Çözümün her zaman destekçisiyiz”
banner192

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 41 ülkeden Meclis ve Senato Başkanlarının yer aldığı,  Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılmak amacıyla gittiği Türkiye’nin Antalya ilinde temaslarına başladı.
Meclis Başkanı Uluçay, bu çerçevede açılış seremonisinden önce toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
İki Meclis Başkanı, son olarak 15 Ağustos’ta KKTC’de görüştükleri konuları yeniden değerlendirdi.
Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Uluçay’ı Antalya’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kendileri için her zaman müstesna bir anlam taşıdığını söyledi.
Türkiye’de yer alan uluslararası bir toplantıda KKTC’nin de yer almasının önemine işaret eden Yıldırım, Kıbrıs sorununa bulunacak adil ve kalıcı bir çözümün de her zaman destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, özellikle Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın ortak bir süreç yürüttüğünü belirtti.
İki ülke Meclisinin ilişkilerine de değinen Uluçay, ilerleyen süreçlerde yapılacak işbirlikleri ile var olan ilişkileri daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.
İki Başkan arasında yapılan görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisinin dış ilişkilerinde yapılacak işbirliği çalışmaları ve adada yaşanan doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili süreç hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.