Çözüm, Kıbrıslılardan gelmeli

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Spehar, bu görüşmelerde BM Genel Sekreteri’nin danışmanı olarak atanan Lute konusunda bilgilendirme yapacak

BM nabız yokluyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar bugün liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün sabah 09.30’da bir araya gelecek.

Spehar daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “UNFICYP Konusu Daha Önemli” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın zamanda alacağı kararın da ışığında, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın, taraflarla istişarelerde bulunması için görevlendirilen Amerikalı Jane Holl Lute’nin bölgeye yapacağı geziden daha önemli olduğunu öne sürdü.

Bu sabah bir araya gelecek olan Anastasiadis ile Spehar’ın bu iki meseleyi ele alacaklarını yazan gazete, Spehar’ın görüşmede Anastasiadis’i, Jane Holl Lute’nin BM Genel Sekreteri’nin, gazetenin ifadesiyle “özel danışmanı” olarak atanması konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini kaydetti.

Anastasiadis ile Spehar’ın, Lute’nin gelişine ilişkin olası tarihler konusunda fikir alışverişinde bulunmalarının beklendiğini yazan gazete, “edinilen bilgilere” göre, ziyaretin yapılmasına ilişkin en olası tarihin, Temmuz sonu olduğunu kaydetti.

Lute’nin adaya gelişinden önce, Spehar’ın New York’a gidip BM Güvenlik Konseyini gelişmeler hakkında bilgilendireceğini kaydeden gazete, bundan ötürü Rum kesiminin bugünkü görüşmede bir kez daha UNFICYP konusunu netleştirmeye çalışacağına işaret etti.

Gazete, geçtiğimiz dönemde, Rum kesimine UNFICYP konusuyla alakalı çeşitli mesajlar ulaştığını ekledi.

Lute’un göreviyle ilgili resmi BM açıklamasında “taraflarla istişare etmek için görevlendirildi” ifadesi kullanılmış, danışman olarak atandığı yönünde bir ifadeye yer verilmemişti.

