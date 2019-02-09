“Çözüm için bekleyecek dermanımız kalmadı”

Başbakan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı takatı yoktur’ dedi

Başbakan Tufan Erhürman Akdoğan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, hükümetin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de, ekonomik açıdan zor bir yılın geride bırakıldığını, 2019 yılının da kolay bir yıl olmayacağını ve el birliğiyle hareket edip doğru adımlar atmak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman da halka hitaben yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecekleri dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ve mevcut bütçeyle devam etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Erhürman, dövizin artışı, sel felaketleri gibi olumsuzluklara rağmen önemli hamleler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkenin ithalatının 1 Milyar 700 milyon dolar, ihracatının ise 100 milyon dolar olduğunu vurgulayan Erhürman, bu nedenle döviz kuru kaynaklı hayat pahalılığının Türkiye’den daha yüksek çıktığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, satacak mekanizma ve ürün kalitesi yakalanamadığı için otellerde tüketilen ürünlerin çoğunun ithal olduğunu dile getirdi.

Güzelyurt’a narenciye üreticisine yerel kaynaklardan ucuz su temini sağladıklarını, Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancıya kadar olan bölümünü tamamladıklarını kaydeden Erhürman, Kalkanlı’da Yaşam Evi açtıklarını, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 32 kalem değişiklik yapıldığını, Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını, Teknoparklar yasasını geçirdiklerini söyledi.

Yolsuzluk iddiaları ve istihdamlar konusunda da rakamsal verilerle çeşitli açıklamalarda bulunan Erhürman, bazı kesimlerin ‘Hükümet düşecek’ iddialarına da yanıt vererek, böyle bir tartışmanın söz konusu olmadığını, 4 partili koalisyon hükümetinin icraatlarıyla bir bütün olduğunu belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Erhürman, halka son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Erhürman, Kıbrıs sorununda Crans Montana sürecinin yaşandığını, orada gerek Türkiye, gerekse KKTC tarafının ciddi açılımlar masaya koyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin bu iş olsun buradan öyle gidelim diyerek son noktaya kadar devam ettiklerini kaydeden Erhürman, ancak son noktaya gelindiğini düşünülen yerde Anastasiadis’in gereken cesareti göstermeyerek Crans Montana’daki sürecin orada kesildiğini söyledi.

Erhürman bu gelişmenin ardından Anastasiadis’in her türlü ihtimalden bahsederek çeşitli söylemlerde bulunduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının da tüm bunlara karşı ortada bir samimiyet olmadığı görüşünü ortaya koyduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı takatı yoktur’ diyen Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının ‘ bu iş olacaksa bir an önce olsun tezini ‘ ortaya koyduğunu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının bir an önce sonuç odaklı ve ucu açık olmayan müzakere önerisinin BM genel sekreterinin raporunda da yer aldığını dile getiren Erhürman, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının ısrarcı olacağını belirtti.

Erhürman “bizim düşüncemiz bu hamleyi ekonomide biraz daha düzelmeyle birlikte çok daha ileriye taşıyabileceğimizdir’ dedi.