banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
463 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
87 0
banner460

Covid-19’a karşı bu hayvanlar kurtarıcı olabilir

banner27

İsveç ve Güney Afrikalı uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda Güney Amerika kökenli alpakada corona virüsüne karşı antikora rastlandı

Covid-19’a karşı bu hayvanlar kurtarıcı olabilir

 

 Dünya üzerindeki 10 milyondan fazla kişiyi hasta eden ve 500 binden fazla insanı da öldüren Covid-19 virüsüne karşı ilginç bir araştırma yapıldı.

İsveç ve Güney Afrikalı bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre orijini Güney Amerika’nın yüksek dağlarına dayanan alpaka isimli hayvanda Covid-19’a karşı antikor tespit edildi.

İNSANLAR İÇİN UMUT OLABİLİR

Düşük seviyede de olsa Covid-19’a karşı antikor ürettiği saptanan hayvanlar üzerindeki inceleme sonucunda insanları Covid-19’dan koruyacak bir yöntem geliştirilebileceği öne sürülüyor.

Bilim insanlarına göre alpakadaki antikorlar kolaylıkla çoğaltılabilir ve değiştirilebilir.

Almanya’da 12 yaşındaki Tyson adındaki alpakadan üretilen antikora Ty1 adının verildiği ifade edildi. Daily Mail’deki habere göre, akademik olarak henüz onay almayan bilimsel çalışmanın bu ayın başında yayımlandığı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.