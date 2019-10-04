Coşkun’un makam aracına el konuldu

Dipkarpaz Belediyesi’ne elektrik borcundan dolayı başkanın makam aracına el kondu

Dipkarpaz Belediyesi’ne elektrik borcundan dolayı icra geldi.

İcra memurları 10 bin TL ana borç için, Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un kullanımındaki Mercedes marka makam aracına el koydu.

Belediye Başkanı, “Eşeğe mi bineyim?” yorumunu yaptı.

HABERCİ'nin haberine göre; Dipkarpaz Belediyesi’nin 2010 yılından kalma elektrik borcu yüzünden önceki sabah 3 icra memuru, Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un kullanımındaki makam aracına el koydu. 10 bin TL’lik elektrik borcu olan belediyenin, faiz ve avukat masrafları ile 7 gün içinde 30 bin TL ödemesi gerekiyor. Belediye parayı ödemediği taktirde araç satışa çıkarılacak.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun kendisinin göreve 2014 yılında geldiğini hatırlatarak, 10 bin TL olan borç için 15 bin TL faiz istendiğini belirtti. Borç ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile görüştüğünü belirten Coşkun, Taçoy’un kendisine faiz indirimi yapacağına söz verdiğini ancak memurların sabah erkenden gelerek icra işine başladıklarını ifade etti.

Başkan Suphi Coşkun, memurlara çek ile ödeme yapabileceğini söylediğini ancak memurların nakit istediğini belirterek, nakit parayı ödeyebileceğini söylemesine rağmen memurların uzlaşmaz tavırlar içinde kendisine parayı ödemek için 15 dakika verdiklerini savundu. Suphi Coşkun, Dipkarpaz’da bu kadar çok parayı 15 dakika içinde bulamayacağını, belediyenin maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Suphi Coşkun, mahkemenin kararına saygıları olduğunu ancak kendisine 1 saat bile vermeyen icra memurunun insani davranmadığını ifade etti.

“Eşeğe mi bineyim?” diye soran Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, 16 bin sterlin değerindeki arabayı 30 bin TL için icra ettiklerini belirterek, 1 hafta içinde bu parayı ödemezlerse arabanın satılacağını belirtti. Suphi Coşkun, Lefkoşa Belediyesi’nin çok daha kötü durumlarda olduğu zamanlarda hiç böyle şeyler yaşanmadığını, Dipkarpaz’ın üzerine neden bu kadar gidildiğini anlamadıklarını ifade etti. Coşkun, Dipkarpaz üzerinden gözdağı verilmeye çalışıldığını ancak daha çok borcu olan kurumlara hiçbir şey yapılmadığını savundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun'un mağdur edebiyatı yaptığını, işin iç yüzünün o şekilde olmadığını savundu.

Dipkarpaz Belediyesi'ne gelen haciz üzerine başkanın yaptığı açıklamaların gerceği yansıtmadığını savunan Mustafa Yalınkaya, Suphi Coşkun'un toplu iş sözleşmesine uymadığını ve çalışanın hakkını gasp ettiğini söyledi.