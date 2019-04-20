Coşkulu 23 Nisan korteji

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kortej yürüyüşü Lefkoşa’da gerçekleştirildi. KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan öğrencilerden oluşan kortej, renkli görüntülere sahne oldu

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kortej yürüyüşü dün Lefkoşa’da yapıldı.

Festivale katılan misafir gruplar ve Lefkoşa Merkez okullarından öğrencilerin “Kuğulu Park-Cumhurbaşkanlığı-Girne Kapısı-Meclis” güzergahında gerçekleştirdiği kortej Cumhurbaşkanlığından da geçti.

Ev sahibi KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan öğrencilerden oluşan kortej saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı burada öğrencilere seslendi.

“Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada tek olduğunu belirterek, bu bayramın her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan bir araya gelen öğrencilerin kaynaşıp, yeni arkadaşlıklar kurup, güzel günler geçirmesini diledi.



