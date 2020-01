Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pek çok ülkeye yayılan corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede aralarında ABD, Tayland, Güney Kore, Fransa gibi ülkelerin olduğu 15 ülkeye yayıldı. Virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak virüs için herhangi bir aşı veya tedavi henüz geliştirilebilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Çinli yetkililer hastalığın tedavisini bulmak için çalışıyor. Şu an için Türkiye’de bu virüse rastlanıp rastlanmadığı bilinmiyor. Ancak corona virüsünün ülkemize gelmesi an meselesiyken, biz de bu virüsten korunma yollarını yazdık. İşte corona virüsünden korunma yolları…

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü, SARS virüsü ile benzerlik taşıyor. Solunum yollarını etkileyen bu virüsün belirtileri arasında;



– Yüksek ateş

– Öksürük

– İshal

– Solunum zorluğu

– Baş ağrısı

– Nefes darlığı yer alıyor.

Virüs öncelikli olarak yüksek ateşle belirti gösteriyor. Ardından ise kuru öksürük başlıyor. Yaklaşık bir hafta sonra ise nefes darlığına yol açıyor.

Virüs, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olarak kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Corona virüsünden şimdiye dek ölenlerin sayısı yüzü geçti. 4 binden fazla kişinin ise virüsü taşıdığı doğrulandı



Corona virüsünün kesin olarak görüldüğü ülkeler arasında; Çin, ABD, Fransa, Kanada, Güney Kore, Tayvan, Japonya, Singapur, Tayland, Avustralya, Vietnam, Hong Kong, Nepal ve Malezya bulunuyor. Çin’de toplam nüfusu 47 milyon olan 16 şehir ise karantina altına alındı.

Çin’de birçok şehirdeki okullar süresiz tatil ilan ederken, bazı üniversiteler ise bahar dönem başlangıcını erteledi. Öte yandan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısı yapılıyor. Ülkede pek çok şehire ücretsiz maskeler dağıtılıyor. Ayrıca Çin, corona virüsünden etkilenenler için prefabrik binalardan oluşan yeni hastaneler inşa ediyor.

İnsandan insana geçebildiği tespit edilen virüs, solunum ve yakın temas yoluyla bulaşıyor. Warwick Üniversitesi Yaşam Bilgisi Fakültesi’nden Prof. Dr. Andrew Easton, virüs hakkında şunları söyledi;



“Bir virüs, canlı türleri arasında sıçrama yaptığında, bundan sonra neler yapabileceğini önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak, girdiği yeni türün içinde kendine özgü bir yaşam alanı oluşturur ve bu sürecin erken aşamalarında etkileri de çok ağır olur”

Peki corona virüsünden nasıl korunuruz? İşte corona virüsünden korunma yolları;



– Özellikle toplu taşıma kullanımının ardından ellerini yıkayın

– Kalabalık yerlerde maske takın ya da ağzını ve burnunuzu şalınızla kapatın

– Mümkünse yanınızda antibakteriyel jel bulundurun

– Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin

– Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın

– Hayvansal gıda tüketeceksiniz iyi piştiğinden emin olun

– Grip benzeri belirti gösteren kişilerle yakın temas kurmayın

– Kendinizde herhangi bir belirti fark ettiğinizde geç kalmadan doktora danışın