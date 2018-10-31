“Çöpler, çöp konteyneri içine neden atılmıyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, tüm uyarılara rağmen insanların çevreyi kirletmeye devam ettiğini belirterek bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Özellikle Lefkoşa içinde birçok bölgenin düzeli olarak çöpünün toplandığını belirten Lefkoşalı vatandaşlarımız, buna rağmen fotoğrafta görüldüğü gibi çöp konteyneri olmasına rağmen molozların ve kutuların konteynerin içine değil dışarıya bırakılmasına anlam veremediklerini kaydettiler.

Bu dışarıya bırakılan kutular ve molozların gerek, kedi, köpekler gerekse rüzgar nedeniyle etrafa yayıldığına birçok defa şahit olduklarını belirten vatandaşlarımız, bu nedenle etrafa çöp ve molozların bırakılmaması gerektiğini belirttiler.

Bu şekilde çöp konteyneri yerine etrafa çöp ve moloz bırakan kişilerin cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, aksi şekilde bu kirliliğin önüne geçilemeyeceğini kaydettiler