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Çöpe değil geri dönüşüme

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),başlattığı “” kampanyasıyla 22 günde 89 bin 962 adet plastik şişe ve alüminyum kutu topladı.

Çöpe değil geri dönüşüme
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, planlı atık yönetimi anlayışının bir parçası olarak çevreye karşı sorumlulukla hareket ederek başlatılan ve Lefkoşa Türk Belediyesi 50. Yıl Fidanlığı’nda gerçekleştirilen kampanya yurttaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kampanya kapsamında 22 günde toplanan plastik şişeler ve alüminyum tenekeler çöplüğe değil, geri dönüşüme kazandırılıyor.

20 ŞUBAT’TAN İTİBAREN, 50 PLASTİK ŞİŞE VEYA 50 ALÜMİNYUM İÇECEK KUTUSU GETİRENE 1 BEZ ÇANTA HEDİYE

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimi şehirdeki atık oranını azaltırken, geri dönüşüme de katkı sağlayan proje kapsamında bugüne kadar yurttaşlara 4 bin 200 adet bez çantayı ücretsiz dağıttı.

Kampanyada atık oranını daha çok azaltmayı teşvik etmek için 20 Şubat’tan itibaren 50 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusunu LTB 50. Yıl Fidanlığı’na getiren herkese 1 adet ücretsiz bez çanta verildi.

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