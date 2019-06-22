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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

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İzmir'de belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu

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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. 

Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, dün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti. İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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