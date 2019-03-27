CONAX KKTC’YE GELİYOR

Türk girişimci Conax Su Arıtma Sistemleri Yönetim

Kurulu Başkanı Fırat Karabalık, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyetine yatırım yapmak amacı ile resmi

temaslarda bulundu

Son teknoloji ürünler kullanarak sektöründe güvenilir ve tercih edilen firma olan Conax Su

Arıtma Sistemleri, insan vücudunun ihtiyacı olan en iyi değerlere sahip suyu müşterilerine

sunmak amacı ile KKTC de resmi temaslarda bulundu , bu temaslar kapsamında

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu TÖRE ‘ye

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay DENİZ’e

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Daire Bşk. Çağlar TÜRK’e

KKTC Maliye Bakanlığı – Bakanlık Özel Kalemi Çelebi ILIK ‘a

MUSİAD KKTC Genel Başkanı Okyay SADIKOĞLU ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat

ATASEVER ziyaret edildi…

“YILLIK GELİRİMİZİN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ AR-GE’YE AYIRIYORUZ”

Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla teknolojilerini sürekli yenilediklerinin altını çizen Conax Su

Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek Çevre Mühendisi Fırat Karabalık, su

ihtiyacı olan her alana uygun cihazlar üretebildiklerini belirtiyor. Gelecek yıllarda yüzde yüz

yerli üretim kapasitesine ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Conax Su Arıtma Sistemleri

Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Karabalık, su arıtma sistemlerinin avantajlarını ve hedeflerini

Klass’a anlattı.

“Biz bu sektöre ilk adım attığımızda sektörün yüzde yüzü ithaldi. Ama Conax bunun Ar-Ge

çalışmasını yaptı. Şu anda Conax’ın mevcut sattığı ürünlerin yüzde 60’ı yerli üretim. Bunları

Manisa’daki 10 bin metrekare alana sahip fabrikamızda üretiyoruz. İstanbul’da da 4 bin

metrekare olan fabrikamızda montajını gerçekleştiriyoruz. 2023 yılına kadar Conax olarak

yüzde yüz yerli üretim kapasitesine ulaşabilmeyi hedefliyoruz.”

“SU İHTİYACI OLAN HER ALANA UYGUN CİHAZLAR ÜRETİYORUZ”

Biz sadece evsel içme suyu cihazları üretmiyoruz. Endüstriyel ürünler de üretiyoruz. Yani

kafelerde, restoranlarda, cateringlerde, bir pastanede, fabrikada su ihtiyacı olan her alana

uygun cihazlar üretiyoruz. Bizim evseldeki avantajımız; arıtma cihazlarımızı sadece içme

suyu olarak kullanılsın diye üretmiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de ise, Lefkoşa Merkezli olmak üzere , Girne ve Gazimağusu

da Şube açarak , istihdama katkı sağlamak ve ekonomik anlamda yatırım yapmak istiyoruz.

Aynı zamanda , Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca Kuzey Kıbrıs’ta üretmeyi planladığımız ürünlerin

Güney Kıbrıs’a satışını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın vereceği Refakat Belgesi

(AccompanyingDocument) ile Yeşilhat Projesi kapsamında AB Ülkelerine daha hızlı satış

yapmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ihracat yapılan ürünlerde ilk sıraya çıkmak

istiyoruz.

Yaptığımız fizibiliteler sonucunda , ilk etap yapılacak yatırımın toplam maliyeti 800.000-

1.000.000 Amerikan Doları tutarında olacaktır. İstihdam edilecek olan Personel sayısı ise 15-

20 kişi aralığında olacak olup bu personellerin KKTC Uyruklu olmasına azami özen

gösterilecektir.