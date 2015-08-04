Çöl sıcağında ekmek parası kazanmak için ter döken işçiler çok zor bir gün geçirdi

Gün boyu etkili olan aşırı sıcaklar en çok bahçe temizliği, inşaat işçiliği gibi zor işlerle uğraşanları etkiledi. Kavurucu güneşin altında ekmek parasını kazanmak için ter döken...

Gün boyu etkili olan aşırı sıcaklar en çok bahçe temizliği, inşaat işçiliği gibi zor işlerle uğraşanları etkiledi. Kavurucu güneşin altında ekmek parasını kazanmak için ter döken işçiler, öğle yemeği için mola verildiği anda kendilerini bulabildikleri gölgelik yerlere attı.

Gölgede bile termometreler 44 derecenin üzerini gösterirken, gideceği yere yürüyerek gidenler başlarına şapka taktı, şemsiye açtı.

Kavurucu sıcağın altında başkentin sokaklarında dolaşan turistler de buldukları her fırsatta soğuk su içerek serinlemeye çalıştı.

İşverenlere duyarlılık çağrısı

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, güneş altında çalışmak zorunda kalanların sağlığı hususunda işverenlerin duyarlı olmasını ve önlem almasını istedi

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkması nedeniyle işveren ve çalışanlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde olmasından dolayı güneş altında çalışmak zorunda kalanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda işverenlerin duyarlı olması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, işverenlere, çalışanlara güvenli çalışma alanları sağlamak ve aşırı sıcaklardan korunmak için şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri sağlanması, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlanması, günün en sıcak saatlerinde (12:00 – 16:00) güneş altında çalışılmaması, kapalı alanların iyi havalandırılması, güneşten korunmak için şapka kullanılması, sık sık ve bol su tüketilmesi…”

Harmancı, sıcaklara karşı işçileri düşündü

LTB işçilerine mesai değişimi

Hava sıcaklığının kritik seviyelere gelmesi sonrası Lefkoşa Türk Belediyesi’nde mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “İş kollarını daha erken başlatıp yüksek risk saatlerinde paydos edecek şekilde geçici olarak revize ettik” açıklamasını yaptı.

Rutin olarak yapılan ‘çevre temizliği’ işlerinde çalışan işçilerin artık mesaiye sabah 6.00’da başlayarak duruma göre 11.00 – 13.00 saatleri arasında paydos edeceğini kaydeden Harmancı, ‘park ve bahçe hizmetleri’ işçilerinin ise 5.00 – 12.00 saatleri arasında mesai yapacağını söyledi.

Harmancı mesai saatleri değişen işçilerin, değişiklik öncesi 8.00’den normal mesai bitimine kadar çalıştığı bilgisini de verdi.

“Mümkün olduğunca sokağa çıkmayın”

Sağlık Bakanlığı, sıcaklara karşı uyardı: “Hastalar, yaşlı ve çocuklar 10.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalı”

Sağlık Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan ve önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklanan aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla bir dizi uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 43°C’ye kadar yükseldiği bu günlerde, özellikle kronik hasta grubunda olan kalp ve damar hastaları, diyabet ve astım hastaları ile yaşlı ve çocuklar 10.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları ve bu saatlerde deniz veya havuza da girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında kronik hastaların diyetlerine mutlaka uymalarının gerekliliği ifade edilirken, kronik hastaların ilaçlarını düzenli kullanmalarının da son derece önemli olduğu kaydedildi.

Vatandaşlara güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanımını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, yurttaşların terledikçe bol sıvı tüketmeleri, su içmeleri ve alkolden uzak durmaları uyarısını da yaptı.

Aşırı sıcaklarda serin tutan pamuklu giysileri tercih edilmeli, ağır kızartmalar yerine haşlanmış gıdalar ile meyve, sebze tüketilmeli…

Dışarıya çıkmak zorunda olanların özellikle açık renkte ve serin tutan pamuklu giysileri tercih etmeleri, koyu renk ve sentetik giysilerden uzak durmaları gerektiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı, gıda tüketimi konusundaysa, ağır kızartmalar yerine haşlanmış gıdalar ile meyve / sebze tüketimine önem vermeleri tavsiye edildi.

Sağlık Bakanlığı serinlemek için deniz kenarını tercih edenlere de çağrıda bulunarak, bu kişilerin gölge yerlerde vakit geçirmelerinin doğru olacağını belirtti.

Güney’de işçilere bir ay idari izin

Güney Kıbrıs'ta dünden itibaren güneş altında çalışan işçiler Ağustos ayı boyunca idari izne çıkarıldı.

Her sene Ağustos ayında inşaat sektörü ve ona benzer güneş altında çalışan işçiler, Ağustos ayı boyunca idari izne çıkmak zorunda kalıyor.

Güney’de turuncu alarm

Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Dairesi bugünün ilk saatleri için adanın batı ve kuzey kıyıları için önce ‘sarı’ uyarı verdi, ardından da bu uyarıyı turuncuya çevirdi.

Meteoroloji Dairesi, uyarı ‘turuncu’ya döndüğünde sıcaklığın tehlikeli olacağını, zarar ve ölümler olacağı uyarısında bulundu ve halktan zorunlu olarak çok tedbirli olmaları ve kaçınılmaz olan risklerin farkında olmalarını istedi.

‘Sarı’ uyarı ise ülkenin iç kısımlarıyla, güney ve doğu kıyıları 28 derece santigrat ile devam ediyor.