“Çoklu tarife hakkında yanlış yorumlar yapıldı”

Başbakan Erhürman, elektrikteki çoklu tarife sistemine hiç kimse karşı olmamakla birlikte içeriği hakkında yanlış yorumlar yapıldığını ifade etti

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan elektrikte çoklu tarife tartışmasına değinen Başbakan Tufan Erhürman, çoklu tarife sistemine hiç kimse karşı olmamakla birlikte içeriği hakkında yanlış yorumlar yapıldığını ifade etti.

Erhürman, hükümete geldikleri andan itibaren dövizde ve akaryakıt fiyatlarında defalarca gerçekleşen artışın hükümeti elektrik zammıyla burun buruna getirdiğini ancak bunların vatandaşa yansıtılmadığını, ya Maliye’ye yönlendirildiğini, ya da zamana yayıldığını anlattı.

Erhürman, akaryakıtta benzine zammın 36, euro dizelde ise 24 kez baskılandığını vurguladı.

Çoklu tarifede en alt basamak dilimin 250 kilowatt saatten 300’e çıkarıldığını, bunun altında kalan tüketicilere yüzde 15 de indirim getirildiğini söyleyen Erhürman, çoklu tarifeye girişin isteğe bağlı olduğunu, tekli tarifede de kalınabileceğini belirtti.

Erhürman, elektriğe yapılan zamların 4 kurşunun Kıb-Tek personeli maaşlarına yansıtıldığı iddialarıyla ilgili olarak, 2018 yılında gerçekleşen yüzde 30 enflasyon oranı nedeniyle kamu çalışanlarına yansıtılan hayat pahalılığının Kıb-Tek personeline de yansıtıldığını ancak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan artışın yansımasının iddia edildiği gibi 4 kuruş değil, 0,01 kuruş olduğunu sözlerine ekledi.