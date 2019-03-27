banner255
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
24 0
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
39 0
 
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
10 0
11 0
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
21 0
68 0
Garga inadı
Garga inadı
47 0
banner82

“Çoklu tarife hakkında yanlış yorumlar yapıldı”

banner27

Başbakan Erhürman, elektrikteki çoklu tarife sistemine hiç kimse karşı olmamakla birlikte içeriği hakkında yanlış yorumlar yapıldığını ifade etti

banner262
“Çoklu tarife hakkında yanlış yorumlar yapıldı”
banner267

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan elektrikte çoklu tarife tartışmasına değinen Başbakan Tufan Erhürman, çoklu tarife sistemine hiç kimse karşı olmamakla birlikte içeriği hakkında yanlış yorumlar yapıldığını ifade etti.
Erhürman, hükümete geldikleri andan itibaren dövizde ve akaryakıt fiyatlarında defalarca gerçekleşen artışın hükümeti elektrik zammıyla burun buruna getirdiğini ancak bunların vatandaşa yansıtılmadığını, ya Maliye’ye yönlendirildiğini, ya da zamana yayıldığını anlattı.
Erhürman, akaryakıtta benzine zammın 36, euro dizelde ise 24 kez baskılandığını vurguladı.
Çoklu tarifede en alt basamak dilimin 250 kilowatt saatten 300’e çıkarıldığını, bunun altında kalan tüketicilere yüzde 15 de indirim getirildiğini söyleyen Erhürman, çoklu tarifeye girişin isteğe bağlı olduğunu, tekli tarifede de kalınabileceğini belirtti.
Erhürman, elektriğe yapılan zamların 4 kurşunun Kıb-Tek personeli maaşlarına yansıtıldığı iddialarıyla ilgili olarak, 2018 yılında gerçekleşen yüzde 30 enflasyon oranı nedeniyle kamu çalışanlarına yansıtılan hayat pahalılığının Kıb-Tek personeline de yansıtıldığını ancak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan artışın yansımasının iddia edildiği gibi 4 kuruş değil, 0,01 kuruş olduğunu sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.