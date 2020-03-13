Çoklu priz aşırı yüklenince yangına neden oldu

Yenikent bölgesinde bugün öğle saatlerinde çoklu prizin aşırı ısınması sonucunda çıkan yangın nedeniyle oturma odasındaki bazı elektrikli cihazlar ile koltuk yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’nın Yenikent bölgesindeki Akkent Sokak üzerinde bulunan Fatoş Muhtaroğlu'na ait evde çoklu priz üzerine takılan elektrikli cihazların aşırı yüklenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan, fotokopi cihazı, bir adet ses sistemi, bir adet VC cihazı, bir adet ikili koltuk ve elektrikli sobaya ait kablo yanarak, odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.