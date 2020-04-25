Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarına dün yapılan hızlı koronavirüs testleri sonrasında 10 çalışanın testlerinin pozitif çıkması sonucu yaşanan 24 saatlik gergin bekleyiş mutlu sonla bitti. Konuyla ilgili az önce açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı stressli bekleyişin sonunda herkesin negatif çıkmasının mutluluğunu paylaştı.

İşte Harmancı'nın açıklaması:

Çok zor bir 24 saat geçirdik, dün 288 çalışma arkadaşımıza yapılan hızlı testlerde 10 arkadaşımızda ikinci testi gerektiren bir durum ortaya çıkmıştı, 10 Mart tarihinden beri hayatlarını ortaya koyarak çalışan emekçilerimizin bugün yapılan ikinci (PCR) testlerinde sonuçların tümü negatif olarak çıkmıştır, 24 saattir kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları stres ve baskı bu vesile ile son bulmuştur. 442 Lefkoşa Türk Belediyesi kahramanının tümü de negatif olarak doğrulanmıştır, tetkiklerde emeği geçen sağlık çalışanlarımıza ve hastane yetkililerimize ayrıca teşekkür ederiz.