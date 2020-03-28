Lefkoşa Merit Otel’in Genel Müdürü Mine Gürses,Tatar’ın üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik sözlerine tepki gösterdi: “Çok utandım.Bu günler geçtiğinde yine bu insanlara ihtiyaç olacak ama o zaman çok zor bulacaksınız bu kalifiye iş gücünü”

Lefkoşa Merit Otel’in Genel Müdürü Mine Gürses, Başbakan Ersin Tatar’ın sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mine Gürses, şöyle dedi:

“Yazmazsam çatlayacağım!

2000 yılında başladım turizm sektöründe Merit’te çalışmaya. Yani tam 20 yıldır

Bu sektörün hangi zorluklarla çalıştığını en iyi bilenlerdenim. Hele KKTC gibi dünyadan izole olmuş bir adada turizm yapmak her babayiğidin harcı değildir.

Bizlerin milli ve dini bayram tatili yoktur. Tam tersine her zamankinden yüz misli fazla çalışırız.

Hiçbirimiz yeni yıla evimizde ailemizle giremeyiz. Tam tersine çok çalışırız.

Sel olur çalışırız, sıcak olur yine çalışırız.

Ama severek çalıştığımız için, ürettiğimiz için, ülkemize katkıda bulunduğumuz için, ağırladığımız misafirlerden aldığımız övgü dolu görüşler en büyük ödülümüz olur.

KKTC’nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizm çalışanlarını milliyetlerine göre sınıflandırmak, Başbakanımızın kurduğu cümleler bu sektörün bir çalışanı olarak beni çok üzdü, çok kırdı ve çok utandım.

Bu günler geçtiğinde yine bu insanlara ihtiyaç olacak ama o zaman çok zor bulacaksınız bu kalifiye iş gücünü. Sağlıkla kalın”