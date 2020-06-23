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"Çok sıkı denetimlere başlayacağız"

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"Çok sıkı denetimlere başlayacağız"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme girileceğini ifade etti ve "Oldukça sıkı denetimlere yeniden başlayacağız" dedi

Harmancı’nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Doğal olarak uzun süredir ülkemizde virüs görülmemesinin oluşturduğu bir rehavet ortamı var.

1 Temmuz itibarı ile yeni bir döneme giriyoruz, kararın doğruluğu veya yanlışlığı bilim insanlarının değerlendirmesi elbette ama görünen köy de kılavuz istemiyor.

Bu yeni dönemde bugün oluşan ortamın rahatlığından arınılması gerek, 1 Temmuz itibarı ile alınan kararlarda herhangi bir değişiklik olmazsa oldukça sıkı denetimlere yeniden başlayacağız, yeni bir dalganın yaratacağı yıkım, alınacak tedbir ve önlemlerin vereceği rahatsızlıktan çok daha acı verici olacaktır.”

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