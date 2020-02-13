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“Çok saygısız bir açıklama”

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akıncı’ya tepki

“Çok saygısız bir açıklama”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddeleri İdlib’deki saldırı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepki çeken sözleri oldu.

Erdoğan, Akıncı’nın açıklamalarının çok talihsiz bir beyan olduğunun altını çizerek “Hatay, anavatanın bir parçasıdır. Tayfur Sökmen de bir millî mücadele kahramanıdır. O dönem bu karar daha güçlü olabilmek için alınmıştı. KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir. Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ondan önce Fazıl Küçük gibi isimler var. Bu çıkış onların mücadelelerini de hiçe saymaktır. Çok saygısız bir açıklama. Kıbrıs Türkü’nün bunu kabul edeceğini sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

 

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