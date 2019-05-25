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Çocuklarla ilgili haberlerde etik kurallara hassasiyet gösterilmeli

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, bilgi veren kim olursa olsun, çocuklarla ilgili haberler yapılırken, onların hayatlarını daha da riske atmamak adına, etik kurallara daha fazla hassasiyet gösterilmesinin önemini vurguladı.

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Çocuklarla ilgili haberlerde etik kurallara hassasiyet gösterilmeli
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı, bir gazetede bugün yayımlanan ve kızı madde bağımlısı olan bir annenin sözleriyle ilgili haber konusunda açıklama yaptı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, aile içi olumsuzluklar ve çevresindeki riskli gruplar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan danışanlarının, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatması konusunda, başvurunun yapıldığı ilk günden bu yana mesai mevhumu gözetmeksizin gerekli desteği sürdürdüğünü vurguladı.

Söz konusu genç kızın da komisyonun 22 Nisan’da başlattığı destek programında yer aldığı kaydedilen açıklamada, süreçle ilgili bilgi verildi; evden kaçan kızla iletişim kurularak evine dönmesinin sağlandığı anlatıldı.

Annenin destek programına dahil olmadığı, babanın ise programa alındığı kaydedilen açıklamada, sorun yaşayan danışana verilen hizmetler hakkında da bilgiler verildi.

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