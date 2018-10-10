"Çocuklarını okuldan almayı düşünen çok sayıda aile var"

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, halkın cebindeki paranın giderek eridiğini, her şeyin pahalılandığını belirterek, asgari ücretlinin mutfak, çocuklarının okul ve kitap masraflarını karşılayamaz hale geldiğini söyleyerek, çocuklarını okuldan almayı düşünen çok sayıda aile olduğunu ve asgari ücretin tekrar düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması yönündeki çağrılarına yanıt gelmediği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamanın ardından heyet Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantı odasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’le bir araya geldi.

Çeler Hür-İş heyetiyle gerçekleştirdiği toplantı öncesinde basına açıklama yaparak, Asgari ücretin artırabilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü, önlerine çıkan pürüzleri aşmak için farklı yöntemler denediklerini söyledi

ÇALUDA: “ASGARİ ÜCRETİN TEKRAR DÜZENLENMESİ GEREKİR”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda bakanlık önünde yaptığı açıklamada, halkın cebindeki paranın giderek eridiğini, her şeyin pahalılandığını belirterek, asgari ücretlinin mutfak, çocuklarının okul ve kitap masraflarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

Çaluda, çocuklarını okuldan almayı düşünen çok sayıda aile olduğunu ve asgari ücretin tekrar düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik krizin halkı göç etmeye mecbur bıraktığını da kaydeden Çaluda, asgari ücret saptama komisyonunun toplanması çağrılarına duyarsız kalınmasından dolayı hükümeti eleştirdi.

ÇELER: “ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILABİLMESİ YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Heyet ile görüşmesi öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, Hür-İş’in eylemini ve asgari ücretin yükseltilmesi talebini haklı bulduğunu söyledi.

Asgari ücretin artırılabilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çeler, diğer yandan önlerine çıkan pürüzleri aşmak için farklı yöntemler denediklerini söyledi.

“TEŞVİK-PRİM SİSTEMİ”

Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları ve pazartesi günü itibariyle Başsavcılığa gönderdikleri bir teşvik-prim sisteminin söz konusu olduğunu hatırlatan Çeler, bugüne kadar teşvikin sadece işverene yapıldığını ancak maalesef işverenin bunu işçisine yansıtmadığını gördüklerini anlattı.

Asgari ücretin yükseltilmesi konusunda maliyede bazı sıkıntılar olduğunu belirten çeler, bu nedenle “Bunu yapamıyorsak o zaman biz özel sektör çalışanına ek maaş desteği verelim” düşüncesi içerisine girdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çeler, yapacakları destekle asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarının ücretlerinin 3 bin 487, yeni işe başlayacak asgari ücretli KKTC vatandaşlarının ücretlerinin ise 3 bin 145 TL olacağını kaydetti.

Özel sektörde toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmanın hayata geçmesinin bu teşvik sisteminde ana madde olacağını ifade eden Çeler, toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmayı sağlayan iş yerlerinin bu teşvikten, işçilerinin de primden yararlanabileceğini anlattı.

Çeler, sendikaların özel sektörden üye sayısının artacağını da dile getirdi ve sendikaların buna hazırlıklı olmasını istedi.

Çeler, “Bu bakanlığın kapısı randevusuz olarak her zaman size açıktır, bunu işgal olarak görmüyorum burası önce sizin sonra benim görev yerimdir” diye konuştu.