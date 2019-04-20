Çocuklardan ‘kardeşlik’ mesajı

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı Meclis bahçesinde gerçekleştirildi. “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balonları gökyüzüne bırakıldı, güvencin uçuruldu

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı dün Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirildi.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılış konuşması yaptı.

Daha sonra Uluçay ile Özyiğit çocuklarla birlikte “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balonlarını gökyüzüne bıraktı ve güvencin uçurdu.

Hava muhalefeti nedeniyle sadece 23 Nisan İlkokulu ekibinin gösterisi kısa süreli yapılırken diğer ekiplerin gösterileri yapılamadı.