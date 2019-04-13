Çocuklarda 23 Nisan hazırlığı

Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan bir ekip, bu yıl Samsun’da ve Ankara’da düzenlenecek olan 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek

TRT Genel Müdürlüğü’nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan çocuk şenliğinde, Şehit Ertuğrul İlkokulu Halk Dansları ekibinden 20 öğrenci ve 3 öğretmen ülkemizi temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl Samsun’da 41’incisi düzenlenecek TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibinde yer alan çocukları misafir etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, çocuklarla buluşması sıcak bir ortamda, sohbet havasında geçti. Çocukların çeşitli sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, onlara tavsiyelerde de bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman da, Samsun ve Ankara’da düzenlenecek 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan Şehit Ertuğrul İlkokulu Halk Dansları ekibini ve öğretmenlerini kabul edip görüştü.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Erem, okullarının bu yıl TRT’nin Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsilen görevlendirildiğini söyledi.

Hasan Erem, bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı olması nedeniyle tüm faaliyetlerin Samsun’dan başlayıp, Ankara’da biteceğini kaydetti.

Kafilelerinin de bu nedenle önce Samsun’a gideceğini, ardından da Ankara’ya gidip ülkemizi gururla temsil edeceklerini ifade eden Erem, Başbakan Erhürman’a kendilerini kabul edip görüştüğü için teşekkür etti.

ERHÜRMAN: “BU SİZİN İÇİN GÜZEL BİR TECRÜBE OLACAK”

Başbakan Tufan Erhürman, ekibe onları görmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı.

“Çok güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hem Samsun’u hem de Ankara’yı göreceksiniz. Hem orada evlerinde kaldığınız arkadaşlarınızla çok güzel ilişkiler kuracaksınız. Hem de dünyanın dört bir tarafından gelen sizin gibi gençlerle tanışacaksınız” diye konuşan Erhürman, bunun ekipte yer alacaklar için çok güzel bir tecrübe olacağını dile getirdi.

Başbakan Erhürman, ekibin öğretmenlerine bu kadar kalabalık bir kadroyu yetiştirdikleri ve etkinlikte yer almalarını sağladıkları için teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bu yıl Samsun’da 41’incisi düzenlenecek TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibini kabul etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren, kabulde yaptığı konuşmada, festival süresince Samsun’da çeşitli etkinliklere katılacaklarını belirterek festival hakkında bilgiler verdi. Eren Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibi olarak ülkemizi temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde ülkemizi ve Kıbrıs Türk çocuğunu temsil edecek Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Samsun’un tarih içerisindeki önemine vurgu yapan Özyiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, İstiklal Mücadelesi’ni başlattığı önemli adımın 100’üncü yılının kutlanacağı bu yılda, öğrencilerin Samsun’da katılacakları etkinliklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun Atatürk’ün fikirlerini sahiplenlenerek, onun çizdiği yolda ilerlediğini göstereceklerine inanç belirtti.

Akıncı, çocuklarla samimi pozlar verdi

Çocuklar, Erhürman’ın önünde gösteri sundu