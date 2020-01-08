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Çocuklara yeni yıl sürprizi

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Casino İşletmecileri Birliği, Yenicami Anaokulu miniklerini yılbaşı hediyeleriyle sevindirdi

Çocuklara yeni yıl sürprizi

Başkent Lefkoşa’nın köklü geçmişe sahip tarihi eğitim kurumlarından Yenicami Anaokulu okul öncesi (4 – 5 yaş grubu) öğrencileri yeni yıla tatlı bir sürprizle başladı.

Toplumsal Sosyal Sorumluluğa özel önem vermeyi sürdüren Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Yenicami Anaokulu Müdürü Eray Esenel’ den gelen talebi değerlendirerek okulun okul öncesi, 04 ve 05 yaş grubu öğrencilerine yeni yılda Önder Alışveriş Merkezi’nden diledikleri bir çift ayakkabıyla yeni yılı karşılama olanağı sundu.

CİB Genel Sekreteri Ercan Turhan ve Genel Koordinatör Ayhan Sarıçiçek, Alışveriş merkezinde okul müdürü Esenel ve öğretmenlerle birlikte çocukların mutluluğuna ortak oldular.

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