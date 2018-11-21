Çocuklara güvenli bir ortam yaratılmalı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, çocuklara güvenli, sürdürülebilir bir gelecek bırakabilmek için yerel ve merkezi yönetimler yanısıra STK’lar ile bütün bireylere önemli görevler düştüğünü vurguladı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, çocuklara güvenli, sürdürülebilir bir gelecek bırakabilmek için yerel ve merkezi yönetimler yanısıra STK’lar ile bütün bireylere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Savaşan, ülkede çocuk haklarının gelişebilmesi için modern bir eğitim sistemine, sosyal devlet anlayışına, gelişmiş ekonomik yapılanmaya ihtiyacı bulunduğuna işaret etti.

Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması başta olmak üzere, yaşam, sağlık, korunma, eğitim ve sevgi hakkına sahip olmaları gerektiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, bu hakları sunmanın sosyal devletin gereği olduğuna dikkat çekti.

Günümüzde yaşanan savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, salgın hastalıklardan en fazla çocukların etkilendiğini ve zarar gördüğünü ifade eden Savaşan, Dünya’da işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya olan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, tecavüz ve işkenceye maruz kalan, asker olarak kullanılan, mülteci olan, açlık ve yoksulluk yüzünden istismara uğrayan ve sokaklarda yaşamak zorunda kalan milyonlarca çocuğun olduğunu belirtti.

Çocuk haklarının, Dünya’nın en çok ülkesi tarafından onaylanan evrensel bir bildiriyle güvence altına alındığını ifade eden Savaşan, suçlu çocuk olmadığını, ihmal ve istismar sonucu suça sürüklenen, itilen çocuk olduğunun altını çizerek,“ bir takım önlemler alınmasına rağmen, ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor. Kuzey Kıbrıs’da çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılmasına, denetim ve ceza mekanizmasının işletilmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

İhmal ve istismar diyince akıllara sadece fiziksel istismarın gelmemesi gerektiğini belirten Savaşan, duygusal ve eğitimsel ihmalin çocuklarda yalnızlık ve korunmasızlık hissi yarattığına, bunların ise öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, yaşıtlarıyla ve çevreyle iletişimde başarısızlık ve ölüme kadar varabilen sağlık problemlerine neden olabildiğinin altını çizdi.

Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni yüksek, düşünen, karar veren, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletlerin, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabileceklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, her çocuğun haklarını doya doya kullanabilmesi ve güvenli ortamlarda “çocukça” yaşayabilmesi için yerel ve merkezi yönetimlerin, STK’ların ve bütün bireylerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, “bütün çocuklarımızın gözlerinden öper, sevgi, huzur ve barış içinde bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı