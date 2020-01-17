Çocuklara çevre bilinci ve tasarruf aşılanıyor

Tatlısu İlkokulu ile Esentepe İlkokulu öğrencilerine iklim değişikliği, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufuyla ilgili eğitim verildi

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Tatlısu İlkokulu ile Esentepe İlkokulu öğrencilerine iklim değişikliği, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufuyla ilgili eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “İklim Değişikliği” eğitimi verilen Tatlısu İlkokulu ile Esentepe İlkokulu’nu ziyaret etti.

Meral Akıncı burada öğrencilerin çevre, iklim değişikliği ve çeşitli konulardaki sorularını cevaplayarak öğretmenlerle sohbet etti.

İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitaplar dağıtıldı ve iklim değişikliği temalı video gösterimi gerçekleşti.

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılmasını; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.