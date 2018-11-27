Çocuklar, hayallerini çizdi

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği'nin ilkokullar arası “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışması sonuçları belli oldu

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği'nin, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlediği İlkokullar arası “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışması sonuçları belli oldu.

2 ile 3 ve 4 ile 5’nci sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ödülleri de verildi.

Yarışmaya Yeşilyurt’tan katılan Yeşilyurt Özel Eğitim İlkokulu’ndan öğrencilerin tümüne başarı belgesi ve ödül verilirken, bir öğrencinin yaptığı resim ise tablet almaya laik görüldü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin onayı ile 26 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki devlet ve özel ilkokullarda öğrenim gören çocuklar arasında yapılan resim yarışması ile çocukların resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesi hedeflendi.

TAŞYAPI’dan yapılan açıklamaya göre, resim yarışması ödül töreni 1 Aralık Cumartesi saat 12.00’de Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

İki kategoride gerçekleştirilen “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında ilk kategori olan 2 ve 3’ncü sınıflarda birinci Levent İlkokulu’ndan Lavin Ünal tablet kazanırken, İkinci Yakın Doğu İlkokulu’nda Ali Sakarya bisiklet ve üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Ayda Tezel, Dünya Klasikleri kitap setine sahip oldu.

Bu kategoride mansiyon ödülleri kazanan Yedidalga İlkokulu öğrencisi Erdoğan Numani, Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Meryem Beyazyüz ve YDÜ İlkokulu öğrencisi Yağmur Hüdaoğlu ise ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci kategorisi olan 4’ncü ve 5’nci sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Aren Bıyıklı Laptop Bilgisayar, ikinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Melissa Nur Yıldız Bisiklet ve üçüncü Gelibolu İlkokulu öğrencisi Leyli Babanazarova Dünya Klasikleri kitap seti kazandı.

4-5 sınıf kategorisinde mansiyon ödüllerinde ise Necat British School’dan Zeynep Irmak Öztürk, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Şenay Berin Ödev ve Gelibolu İlkokulu öğrencisi Şirin Gedayeva da ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye girenlerin dışında resimleri sergilemeye laik görülen 50 öğrenciye ise katılım belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler sunulacak.

Yarışmada ayrı tutulan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin tümü başarılı sayılırken, başarı belgesi yanında ödüller de verilecek. Ayni okuldaki Doğukan Enver’in yaptığı resim ise tablete layık görüldü.

Resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte sergilemeye layık görülen 62 resim Ercan Havalimanı’nda sergilenecek. Dereceye girenler ayrıca T&T limanı İşletmeciliği sosyal paylaşım siteleri olan İnstagram: kibrisercanhavalimanı, Twitter: ErcanAirport, Linkedln: ErcanHavalimanı ve Facebook: Ercan Havalimanı’ndan (T&T logolu olan) yayımlanacak.

