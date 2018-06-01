Çocuk istismarına karşı eylem planı

Başbakan Erhürman, çocuk istismarını önlemek eylem planı hazırlayacaklarını bildirdi ve “2-3 gün sonra bunları unutur gibi bir hale bürünüyoruz. Bu defa öyle yapmamakta kararlıyız” dedi”

Başbakan Tufan Erhürman, çocuk ihmal ve istismarını önlemek için sistemli bir çalışma süreci başlattıklarını, çalışmaların ardından eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

Başbakan, eylem planının, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi, Başbakanlık koordinatörlüğünde “Aile Danışma Birimi” ve “Alo Aile Hattı” birimleri kurulması gibi unsurlardan oluşacağını da belirtti.

“Nasıl ki travmatik bir sorun yaşıyoruz ve çocuk istismarı ve ihmali aklımıza geliyor, dövizde travmatik bir hareketlenme yaşanınca da ekonomi aklımıza geliyor” diyen Erhürman, “ 2-3 gün sonra bunları unutur gibi bir hale bürünüyoruz. Bu defa öyle yapmamakta kararlıyız” dedi.

Başbakan Erhürman, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

İkilinin olağan toplantısı saat 10.15’te başladı ve 11.00’de tamamlandı.

Ülkedeki iç gelişmeleri görüştüklerini söyleyen, geçtiğimiz gün bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan ve toplumda travmatik etki yaratan olaya da işaret eden Başbakan Erhürman, “Uzmanlığından yararlanmamız gereken kesimlerle toplantılar dizisi başlattık. Birinci toplantıyı dün Başbakanlıkta psikologlarla gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Başbakan Erhürman, uzun süre önce alınması gereken ve alınmayan bir takım önlemleri eylem planına bağlayıp yaz dönemindeki çalışmayla hızla hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin, ailelere yönelik bilgilendirme programlarının, Başbakanlık koordinatörlüğünde “Aile Danışma Birimi” ve “Alo Aile Hattı” kurulmasının konunun yaygın eğitim araçlarıyla gündeme getirilmesinin eylem planının unsurlarından olduğunu söyleyen Başbakan, şöyle devam etti:

“Yaşanan olay bizi de çok üzdü, sosyal medyada gösterilen tepkilerin ölçüsüzlüğü de son derece üzücüydü. Tepki göstereceğim derken yapılan farklı farklı ihlaller var. Bu da ortaya koyuyor ki bu konuyla ilgili toplumda yaygın bir eğitime ihtiyacımız var. Öğretmenlerle, ilgili kesimlerle sosyal hizmet uzmanlarıyla, rehber öğretmenlerle ayrıca toplanmamız, bu sorunu artık masaya yatırmamız lazım.”

“Nasıl ki travmatik bir olay yaşıyoruz ve çocuk istismarı ve ihmali aklımıza geliyor, dövizde travmatik bir hareketlenme yaşanınca da ekonomi aklımıza geliyor. 2-3 gün sonra bunları unutur gibi bir hale bürünüyoruz, bu kabul edilebilir değil. Bu defa böyle yapmamakta kararlıyız” diyen Başbakan Tufan Erhürman, “Önümüzde zaten yaz var. Her iki konuda da yoğun çalışmaları sürdürebileceğimiz ve Meclise gidecek yasa tasarıları varsa onları hazırlayabileceğimiz bir dönem olacak. Bu konularda yoğun çalıştığımızı Sayın Cumhurbaşkanına aktardık. Kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Buna devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

