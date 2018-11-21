“Çocuk hakları herkes tarafından bilinmeli”

Girne Belediye Başkanı Güngördü, çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesi için BM Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerinin yer aldığı kitapçığı dağıttı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü nedeniyle dün, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin hazırladığı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerinin yer aldığı kitapçığı dağıttı.

Çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesi ve çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerektiğine işaret eden Güngördü, tüm çocukların sevgi, mutluluk, huzur ve güven ortamında yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekti.

Çocukların haklarının hem çocuklar hem de herkes tarafından öğrenilmesi ve bir bilinç ve farkındalık yaratılması için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme Maddelerinin özetenin yer aldığı bir kitapçık bastıklarını belirten Güngördü, Girne Belediyesi internet sitesine de sözleşme maddelerinin tamamını koyduklarını söyledi. Hazırlanan kitapçığın önümüzdeki günlerde okullarda da dağıtılacağını ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi tarafından 9 Mart 2017’de hayata geçirilen Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin aynı zamanda çocuklarla ilgili de ebeveynleri bilgilendirici, gerekse çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve seminerler düzenlediğine işaret ederek, Merkez’in psikolojik danışmanlığa ihtiyacı olan çocuklar için ve ailelerine de ücretsiz hizmet verdiğine dikkat çekti.

Güngördü, çocuklara yönelik ihmal ve istismar olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, bu anlamda herkesi ve tüm kurumları duyarlı olmaya çağırdı. Güngördü, tüm çocukların, barış, huzur ve güven içerisinde yaşamayı hak ettiklerini dile getirdi.

Güngördü, yaşam koşullarının değişmesi, teknolojinin hızla hayatımıza girmesi nedeniyle teknoloji bağımlılığının da arttığını ve çocukların sosyallikten uzak yaşadığını da ifade ederek , yaz ve yarıyıl tatillerinde çocuklara, eşit şartlarda hem eğlenip hem de yeteneklerini keşfedebilecekleri, paylaşımı öğrenebilecekleri; resim atölyesi, seramik atölyesi, yoga atölyesi, dans atölyesi, spor atölyesi gibi aktivite imkanları sunduklarını belirtti. Güngördü, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’ne bağlı olarak çocuk tiyatrosu, resim kurslarının da devam ettiğini, sanatla uğraşan çocukların, düşünen, sorgulayan, özgüveni yüksek çocuklar olduğunu söyledi.

Güngördü konuşmasına şöyle devam etti:

“Çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Onları her zaman önemsiyoruz. Onların daha iyi şartlarda eğitim alabilesi için belediye olarak tüm okullara yatırım yaptık ve yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne mevcut çocuk parklarını yenileyip, yeni çocuk parkları inşa ediyoruz. Çocuklarımız için öykü yarışmaları düzenleyerek onların yazdıkları öyküleri kitaplaştırdık. Kitap okuma günleri düzenliyoruz. Onların fikir ve düşünceleri, talep ve ihtiyaçları bizim için çok önemlidir ve değerlidir.”

Açıklamada, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde, Girne’de 6 Aralık 2018 Perşembe günü, “Hak Temelli Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimleri” düzenleneceği de belirtildi.

Çocuk ihmal ve istismar türlerinin konuşulacağı eğitimde, çocukları istismardan koruyucu ve önleyici faaliyetler ve tedavi edici uygulamaların yer alacağı eğitimin, çocuklarla temas eden bireyler; polis, psikologlar, belediye çalışanları, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek gruplarına yönelik olacağı kaydedildi.

Girne Belediyesi’nin, Nisan ayı içerisinde ülkede bir ilki gerçekleştirerek, Girne Belediyesi 1’inci Çocuk Tiyatro Günleri’ni düzenlemek için çalışmalar yaptığı de ifade edildi.