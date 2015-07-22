Çobanoğlu, hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem sabıkalı çıktı

Aracıyla yaya olarak bulunan Bahset Aytekin’e çarpıp öldüren ve kaçtıktan sonra uçakta yakalanan Şefik Çorbacıoğlu’nun kaza anında aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı. Çorbacıoğlu’nun,...

Aracıyla yaya olarak bulunan Bahset Aytekin’e çarpıp öldüren ve kaçtıktan sonra uçakta yakalanan Şefik Çorbacıoğlu’nun kaza anında aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı. Çorbacıoğlu’nun, Girne’de üç ay önce yine alkollü şekilde kaza yaptığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi

Girne Değirmenlik anayolunda önceki sabaha karşı 03.10 sıralarında meydana gelen ve Bahset Ayketin adlı vatandaşın yaşamını yitirdiği ölümlü trafik kazasının zanlısı Şefik Çorbacıoğlu dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Girne -Değirmenlik anayolunun 2-3’üncü kilometrelerinde, önceki gün sabaha karşı, kullanımındaki ZMD 347 plakalı araçla, o esnada yolda yapılan kazı çalışmalarına uyarı işareti koymak için bulunan Bahset Aytekin’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı Şefik Çorbacıoğlu, Girne Trafik Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu, sabahın erken saatlerinde ülkeden ayrılmak üzereyken, Ercan Havaalanı’ndaki bir uçağın içinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Polis Çavuşu Ümit Kahveci, mahkemede verdiği yeminli ifadede, kazanın ihbarının ardından olay yerine gittiklerinde Bahset Aytekin’in cansız bedeniyle karşılaştıklarını söyledi. Görgü şahitlerinin bulunmaması nedeniyle bölgedeki bazı işyerlerinin kamera kayıtlarını incelediklerini ancak araç ve plakası hakkında net bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden tahkikat sorumlusu, kendilerine gelen ihbar nitelikli bir ipucunu değerlendirerek, olayla ilgili olarak zanlı Şefik Çorbacıoğlu’nu tespit ettiklerini anlattı.

Olay sırasında Şefik Çorbacıoğlu’yla aynı araçta 2 Rus kadın ve bir erkek şahsın daha bulunduğunu öğrendiklerini, zanlının yurtdışına kaçmasını önlemek için derdest emri çıkararak muhaceret birimlerini haberdar ettiklerini söyleyen tahkikat sorumlusu Kahveci, zanlının yurtdışına kaçmak üzereyken Ercan Havalimanı’nda bir uçakta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

İlk sorgusu Ercan Havalimanı’nda yapılan zanlının sabah 08.40’ta yapılan alkol testinde 165 miligram alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydeden tahkikat sorumlusu Kahveci, bir ihbar üzerine kazaya karışan aracın da Mağusa’da ormanlık arazi içinde terk edilmiş olarak bulunduğunu dile getirdi. Zanlının kullanımındaki aracın, Mağusa’daki bir firmadan Gülsen Korkut adına 12 Temmuz’da kiralandığını ve söz konusu şahsın da , 14 Temmuz’da adadan ayrıldığının tespit edildiğini dile getiren tahkikat sorumlusu ,Mağusa İskele bölgesinde yaşayan zanlı Çorbacıoğlu’nun ifade ettiği gibi öğrenci olup olmadığının da araştırılacağını belirtti.

Araçtan alınan kan ve doku örnekleriyle ilgili raporların beklendiğini, olay sırasında araçta olan diğer erkek şahsın arandığını, aracın Mağusa’ya götürülmesine yardımcı olan şahıslar bulunduğuna inanıldığını, araştırılacak telefon ve kamera kayıtlarıyla, emare ve ifadeler bulunduğunu söyleyen tahkikat sorumlusu zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı Batur Sağlamer ise, 3 gün tutukluluk talebine itiraz etmezken, kazada bölgedeki kazı çalışmalarını üstlenen şirketin ihmalinin de etken olduğu iddiasında bulunarak söz konusu şirket hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Musa Avcıoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, aranan emare ifade ve şahıslar olduğunu, zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek zanlı Şefik Çorbacıoğlu aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.

Bu arada, zanlı Şefik Çorbacıoğlu’nun, Girne’de 17 Mayıs’ta 2015 tarihinde alkollü şekilde kaza yaptığı ve ehliyetine 3 ay süreyle el konulduğu da öğrenildi.