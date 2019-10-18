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CMC atıkları için girişim

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Başbakan Tatar, CMC atıklarının yağmur sularıyla taşınarak Lefke’ye ulaşmasını engelleyecek kalıcı tedbirler alınması yönünde çalışmalara başlanması talimatını verdi

CMC atıkları için girişim
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Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun yağışlarla CMC atıklarının ulaşarak kirlilik yarattığı Sivri Tepe mevkiinde incelemelerde bulundu.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile birlikte bölgeye giden Başbakan Tatar, atıkların yağmur sularıyla taşınarak Lefke’ye ulaşmasını engelleyecek kalıcı tedbirler alınması yönünde çalışmalara başlanması talimatını verdiğini belirtti.

Tatar, geçtiğimiz yıl yoğun yağışlar dolayısıyla CMC maden ocağındaki bakır ve ağır metallerden oluşan atıkların Sivri Tepe mevkiine taşındığını, bu atıkların bölgede kirlilik yarattığını ve doğaya zarar verdiğini söyledi.

Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla bir bent oluşturulduğunu dile getiren Tatar, bu yıl yağışların daha yoğun olması halinde bendin yetersiz kalabileceğinin kendisine iletildiğini, bunun üzerine bu durumu engellemek için neler yapılabileceğini yerinde görmek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini kaydetti.

CMC Maden Şirketi’nden kaynaklanan sorunların geçmişten bugüne devam ettiğini dile getiren Tatar, kirliliğin Lefke’ye kadar gitmesi riskini alamayacaklarını, bu konuya büyük hassasiyetleri olduğunu belirtti.

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