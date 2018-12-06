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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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City Park Homes için geri sayım başladı

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Hamitöy’de Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, Ocak 2019’da tamamlanıyor

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City Park Homes için geri sayım başladı
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Hamitöy’de yapımı devam eden City Park Homes, Ocak 2019’da tamamlanıyor.

City Park Homes projesinde, geniş oto-park alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, tenis kortu, ek su depoları, asansör ve jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ve konforlu hale getiren ana unsurların yanı sıra birçok farklı detaylar bulunuyor.

Bir Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, konforlu yaşamın adresi olarak tanımlanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olduğu ve 24 saat boyunca site güvenliği düşünülmüş proje, botanik bahçesiyle dikkat çekiyor.

 Ayrıca, kesintisiz elektrik için jeneratör, her kata rahatça ulaşım için şık asansörler ve her dairede görüntülü intercom da var.

Sitenin diğer özellikleri arasında ise otopark, her daireye ait depo odası, klima alt yapısı ve şık kayar panjurlar sıralanıyor.
Finansman garantörünün Creditwest Bank olduğu projede, indirim fırsatlarının devam ettiğini belirten Limasol GYO Koordinatörü Av. Meryem Gündüz, “Kredisini kişi ister TL isterse döviz olarak kendisine en uygun olan para biriminden seçebiliyor. Ayrıca, kredisini aldığı tarihten 4 ay sonra ödemeye başlıyor” diyerek ödeme koşulları hakkında da bilgiler aktardı

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