City Park Homes için geri sayım başladı

Hamitöy’de Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, Ocak 2019’da tamamlanıyor

Hamitöy’de yapımı devam eden City Park Homes, Ocak 2019’da tamamlanıyor.

City Park Homes projesinde, geniş oto-park alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, tenis kortu, ek su depoları, asansör ve jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ve konforlu hale getiren ana unsurların yanı sıra birçok farklı detaylar bulunuyor.

Bir Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesi olan City Park Homes, konforlu yaşamın adresi olarak tanımlanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olduğu ve 24 saat boyunca site güvenliği düşünülmüş proje, botanik bahçesiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, kesintisiz elektrik için jeneratör, her kata rahatça ulaşım için şık asansörler ve her dairede görüntülü intercom da var.

Sitenin diğer özellikleri arasında ise otopark, her daireye ait depo odası, klima alt yapısı ve şık kayar panjurlar sıralanıyor.

Finansman garantörünün Creditwest Bank olduğu projede, indirim fırsatlarının devam ettiğini belirten Limasol GYO Koordinatörü Av. Meryem Gündüz, “Kredisini kişi ister TL isterse döviz olarak kendisine en uygun olan para biriminden seçebiliyor. Ayrıca, kredisini aldığı tarihten 4 ay sonra ödemeye başlıyor” diyerek ödeme koşulları hakkında da bilgiler aktardı