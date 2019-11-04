City Mall Otilla’yla coştu

City Mall AVM’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konser veren Otilla , hayranlarına müzik ziyafeti çekti

Ülkemizin en büyük alış-veriş merkezlerinden olan City Mall AVM üçüncü kuruluş yıldönümünü muhteşem bir konser ile kutladı.

2016 yılından itibaren Kıbrıslıların vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen, seçkin mağazaları bünyesinde bulunduran ve kaliteli hizmetin öncüsü olan Cıty Mall Alışveriş Merkezi, 3 yıldır perakende sektörünün yenilikçi ve önde gelen isimlerinden biri olmayı başardı.

Kaliteli hizmet anlayışı ve yaptığı etkinlikler ile tercih sebebi olan Cıty Mall AVM'nin başarısı her yıl artan giriş sayıları ile katlanmakta.

2 Kasım Cumartesi günü, City Mall AVM aktivite alanında gerçekleşen 3. Yıl kutlamaları; Cıty Mall AVM Yönetim kurulu başkanı Derviş TARIMER ‘in açılış konuşmasıyla başladı. Hemen ardından Genel Müdür Tayfun Şen ve AVM ‘de mağazaları bulunan iş adamlarından Erdinç Küçükuncular da konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardında ise pop müziğin sevilen ismi latin sanatçı Otilla, City Mall Alışveriş Merkezi'nin 3. yıl dönümüne özel konserinde sahne alarak konukları büyüledi.

Cıty Mall AVM, bu özel günde ziyaretçi akınına uğrarken, binlerce kişi eşliğinde şarkılarını söyleyen Otilla enerjik halleri ile göz doldurdu.

Kuruluş yıldönümü etkinliğinde Turkcell’in işbirliği ile sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle belirlenen 3 isim ise; ünlü şarkıcı ile tanışma ve imza alma şansı kazandı.

Talihlilerin isimleri ise; Hasan Yıldız, Fırat Parlak, Yasin Altun oldu. ( M H A )

