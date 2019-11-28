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City Mall'da Black Friday çılgınlığı 3 gün yaşanacak

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City Mall'da Black Friday çılgınlığı 3 gün yaşanacak

Dünya’nın pek çok ülkesinde özel indirim oranlarıyla kendinden söz ettiren ve heyecanla beklenen “Black Friday” City Mall AVM’de Kuzey Kıbrıslılarla yeniden buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca pek çok ziyaretçinin özel olarak talep ettiği, sosyal medyadan da yoğun istek ve talep alan “Black Friday “ kampanyası , bu yılda City Mall Avm farkıyla gerçekleşecek.

Cıty Mall Avm yönetimi 29 Kasım Cuma günü iş ortakları ile birlikte hazırladığı özel kampanyaları Kuzey Kıbrıs ’ın beğenisine sunacak. Tüm dünya’da tüketicileri özel indirimlerle buluşturan Black Friday heyecanı, City Mall AVM ’de de coşkulu bir şekilde yaşanacak.

“Black Friday ” kapsamında; ev dekorasyonundan, elektronik eşya ya, modadan kişisel bakıma kadar yüzlerce ürün en iyi fiyatlar ve indirimlerle 29 -30 Kasım ve 1 Aralık günü müşterilerine sunulacak.

City Mall AVM müşterileri bu indirimler sayesinde yılbaşı alışverişlerinden temel ihtiyaçlarına kadar Black Friday ‘in özel fiyatlarından faydalanabilecekler. City Mall AVM Black Friday gününe özel olarak , saat 10.00’da açılacak ve 23.00’da kapanacak. (MHA)

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