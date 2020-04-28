Çin’e dava açma ve ürünlerini boykot çağrısı

Tüketiciler Derneği, hükümete, kovid-19 virüsünün üretimine veya yayılmasına neden olan Çin hükümetine tazminat davası açma çağrısı yaparak, Çin ürünlerinin KKTC’ye ithalatının yapılmasının da yasaklanmasını talep etti

Tüketiciler Derneği, hükümete, kovid-19 virüsünün üretimine veya yayılmasına neden olan Çin hükümetine tazminat davası açma çağrısı yaparak, Çin ürünlerinin KKTC’ye ithalatının yapılmasının da yasaklanmasını talep etti.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyanın kapanmasına neden olan, ekonomik ve sosyal yaşamı donduran ve onbinlerce insanın ölümüne neden olan ölümcül koronavirüs kovid-19 doğal bir virüs olabileceğinden çok nano-biyo teknolojik bir üretim olasılığına dikkat çekti.

Işık, “Bu virüsün üretimi veya yayılmasına neden olan Çin hükümetine dava açması ve ülkeye verilen zararların karşılanmasını talep etmesini Hükümete önermektedir” dedi.

Hasan Yılmaz Işık, Çin’in tazminat yükümlülüğünü yerine getirene kadar tüm Çin ürünlerinin KKTC’ne ithalatını yasaklamasını talep etti.

