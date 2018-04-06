"Cinayetle ilgili şüpheli şahıs hakkında güçlü deliller var"

Başbakan Erhürman, Aralık 2016’da çıkan yangında büyük hasar gören Devlet Laboratuvarı’nın hasarının sigorta tarafından karşılanmaması konusunda ilgili şirketle toplantı yaptıklarını ve şirketin gelecek cumaya kadar süre istediğini; eğer ödeme yapmazlarsa dava açma yoluna gideceklerini açıkladı.

Bugün basına yansıyan bazı okulların önündeki cübbeli kişilerle ilgili, devletin ilgili birimleriyle bağlantı kurup rapor istediğini de açıklayan Erhürman, sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

7 ÜNİVERSİTEDE GENÇLER İÇİN PROJE

Gençlik Dairesi’nin, 7 üniversitenin destek verdiği bir proje başlattığını duyuran Erhürman, devlet okullarında öğrenim gören ve yoksulluk çeken gençlerin, üniversitelerde bilim spor kültür sanat merkezlerinde öğleden sonraları, ulaşımları da sağlanarak etkinliklere katılacağını kaydetti.

Üniversite Sporları Federasyonu’nun, Avrupa Üniversite Spor Federasyonu (EUSA) nezdinde uzun süreli girişimi ve Türkiye’deki federasyonun katkısıyla bir yere varıldığını açıklayan Erhürman, EUSA’nın düzenleyeceği her türlü müsabakaya KKTC üniversitelerinin kendi adlarıyla, EUSA’nın marşı ve bayrağı altında katılma hakkına sahip olacağını söyledi.

Erhürman, bunun tam da arzu ettikleri şey olmadığını ama sporcuların önünün açıldığını belirtti.

“CİNAYETİ İŞLEYENLE İLGİLİ POLİSİN ELİNDE KUVVETLİ DELİLLER VAR”

Dün Arapköy yakınlarında cesedi bulunan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis cinayetiyle ilgili polisle görüştüğünü, cinayeti işleyen şahsın kim olduğuna ve nerede olduğuna dair polisin elinde kuvvetli deliller bulunduğunu, önemli ölçüde yol kat edildiğini ifade eden Erhürman, soruşturmanın gizliliği için bunları söyleyemeyeceğini ancak cinayetin adli vaka olduğuna dair güçlü veriler olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık açıklamalarıyla ilgili soruya karşılık, yargıdaki prosedüre işaret etti ve polisin dosyasını tamamlayarak Başsavcılığa sunmasının ardından eğer yargılamaya gidilecekse dokunulmazlığın kaldırılması noktasına gelineceğini kaydetti. Erhürman, bu noktaya gelinip gelinmeyeceğini söyleyebilecek durumda olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü açıklamalarıyla ilgili de Erhürman, Akıncı’nın “yol ayrımındayız” söylemine katıldığını, 16 Nisan’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le sosyal buluşmasının niyet anlamak için gidilecek bir buluşma olacağını kaydetti.

TAŞKENT KOOPERATİFİ... “KİMSE PARASI ERİYECEK ENDİŞESİNE KAPILMASIN”

Taşkent Kooperatifi’nde devam eden soruşturma konusunda da bilgi veren Başbakan Erhürman, bir kişiye 3 milyon TL civarında sorumluluk yükleyen bir rapor bulunduğunu, ancak imza sahtelemenin de söz konusu olduğunu kaydetti.

“Önerimiz hızla bu paranın talep edilmesi için ceza davası da açılmasıdır” diyen Erhürman, kooperatiftekilerin tasfiye istemediğini, hükümetin mevduat sahiplerinin haklarını korumak için bazı yöntemler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Erhürman, “Kooperatifteki mevduatlar fonun güvencesi altındadır. Kimse parası eriyecek endişesine kapılmasın” dedi.

KIBTEK ve benzeri yerlerde ihalesiz yapılan tüm işlemlerin mercek altında olduğunu ifade eden Erhürman, Sayıştay raporlarının mahkeme kararı olmadığı için “o insanlar o paraları iç etti” algısı yarattığını, raporlarda adı geçen kişilerin aklanmasının yolunun mahkemeye gitmek olduğunu söyledi.

“EKONOMİDE CESARET AKILLA BİRLİKTE ÖNEMLİ”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki yükseliş ve TL’nin değer kaybıyla ilgili önlemler konusunda uzmanlarla birlikte her ihtimalin ele alındığını, yapılabilecekleri yapacaklarını, ekonomide cesaretin akılla birlikte önemli olduğunu belirtti.