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Çınarlı şehitleri düzenlenen törenle anıldı

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Çınarlı köyünde 1956 ile 1974 yılları arasında şehit düşen 8 kişi yapılan törenle anıldılar

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Çınarlı şehitleri düzenlenen törenle anıldı
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Çınarlı köyünde şehit düşen 8 kişi düzenlenen törenle anıldı. 

Çınarlı Şehitler Anıtı önünde saat 10.00’da yer alan anma töreni, çelenklerin konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı İstiklal Marşı okundu.

Çınarlı’yı Sevenler Derneği Başkanı Emete Bektaş, törende yaptığı konuşmada, köyde 1956 ile 1974 yılları arasında 8 kişinin şehit edildiğini anımsatarak, şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

Hıvsiye Poyraz’ın “Çınarlı Şehitliğinde 8 Şehit” isimli şiiri okumasının ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

1956 yılından başlayarak ülkede çok zor yıllar yaşandığını, masumların şehit edildiğini, Rumların Kıbrıslı Türklere büyük acılar yaşattığını anlatan Töre, Mücahit ve Mehmetçiklerin canı pahasına bugünlere gelindiğini söyledi.

Zorlu Töre, Türk askerinin bu adadan asla çıkmayacağını vurgulayarak, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmadığı, eşit haklara sahip olunan bir anlaşmadan yana olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla sona erdi.

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