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Çin mallarını Türk malı gibi satmışlar

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Kıb-Tek’te sahtelenmiş belgelerle ithalat işlemleri yapılarak Türkiye menşeli malzemeler yerine ihaleye uygun olmayan Çin menşeli malzemeler kuruma teslim edildi

Çin mallarını Türk malı gibi satmışlar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun eski yönetiminde (Kıb-Tek) yolsuzluk iddialarıyla ilgili yapılan Sayıştay denetimi, büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.

Sayıştay raporuna göre Kıb-Tek’te sahtelenmiş belgelerle ithalat işlemleri yapılarak Türkiye menşeli malzemeler yerine ihale şartnamelerine uygun olmayan Çin menşeli malzemelerin kuruma teslim edildiği ortaya çıktı.

Mevzuata aykırı tespit edilen konular Hukuk Dairesi’ne iletildi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan tarafından yayımlanan rapor, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a sunuldu.

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