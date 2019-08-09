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Çıkarma gemisi, teknelere çarptı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi, Girne Turizm Limanı’nda özel teknelere çarparak zarara neden oldu

Çıkarma gemisi, teknelere çarptı
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“8 Ağustos Erenköy Şehitlerini Anma ve Erenköy Direnişi”nin 55’inci Yıl Dönümü etkinliklerine katılacak olan kişileri ve araçları Girne’den Erenköy’e taşımak amacıyla önceki akşam saatlerinde Girne Turizm Limanı’na giren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı “çıkarma gemisi” özel teknelere çarparak zarara neden oldu.

Kazada büyük hasar gören teknelerin sigortalarının “demirli oldukları ve seyir halinde olmadıkları” gerekçesi ile hasarı karşılayamayacağını tekne sahiplerine ilettiği belirtiliyor.

Kaza sonrasında mağdur olan tekne sahipleri ise hasarın kim tarafından ödeneceği konusunda karışıklık yaşandığını belirtirken mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Kaza sonrasında zarar gören tekneler karaya çıkarılırken olayın yaşanmasının ardından polis ve sahil güvenlik ekiplerinin incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

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