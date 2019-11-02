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Cihangir-Yeniceköy arası yol tamiratı başladı

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Cihangir-Yeniceköy arası yol tamiratı başladı
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Lefkoşa-İskele yolunun Ercan Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki bölümünde bakım-onarım çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, etaplar halinde yapılacak çalışmalar sonucunda söz konusu yoldaki hasar gören bölümler ve çökmeler tamir edilecek.

Hava koşullarının elverişli olması halinde en fazla 2 ay sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında 5 bin 700 ton asfalt ile yaklaşık 41 bin metrekare alan yamalanacak, termoplastik boya ile yol çizgileri çekilecek.

Yolun bakım onarım çalışmaları 2,4 milyon TL’ye mal olacak.

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