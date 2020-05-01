"Çiftçimizin da bayramı kutlu olsun"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde ada topraklarının %15 ne sahip olan Kıbrıs Türk Halkı’nın, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda kayıt altında % 35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğunu da belirten Genel Başkan Kelle, çiftçilerin halkın işçisi olduğunu da ifade etti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), 1 Mayıs mesajı yayınladı.

Mesajda bundan tam 77 yıl önce 1 Mayıs işçi bayramı gününde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu hatırlatıldı. Mesajda, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulurken üstlendiği misyon bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeğiyle birlikte, toprağına, üretimine ve en önemlisi ise geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kuruluş serüveni Kıbrıs Türk Halkı’nın yakından tanıdığı, 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıkmıştır.” Denildi.

1 Mayıs İşçi, Emekçi Bayramı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluş yıldönümü vesilesi ile basına açıklama yapan Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin laf ola kurulmadığını Kıbrıs Türk köylüsüne sahip çıkarak halka hizmet edilebilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde ada topraklarının %15 ne sahip olan Kıbrıs Türk Halkı’nın, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda kayıt altında % 35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğunu da belirten Genel Başkan Kelle, çiftçilerin halkın işçisi olduğunu da ifade etti.

Açıklamasına çok güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydederek, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu da ifade etti. Genel Başkan Kelle ayrıca 77 yıl önce siyasi varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk çiftçisi bugün hem ekonomik hem de ülkemizde stratejik olarak ayakta kalma mücadelesi vermektedir diye sözlerini sürdürdü. Bugün dünyayı saran virüs vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu gün yüzüne çıkmıştır ifadelerine yer veren Kelle sadece ülkemizde değil, Dünyamızda da Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası diye milat sayılacak günler yaşadığımızı belirtti.

Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla verdiği mesajında, tüm emekçi, işçi ve çiftçilerin bayramını kutlarken 2019-2020 üretim yılında hasatlarının bereketli olmasını diledi.