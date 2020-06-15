Çiftçilerin tarımsal araç muayene isyanı büyük

Ülkemizde koronavirüs pandemisi nedeniyle Nisan ayında yapılamayan tarımsal araç muayeneleri Mayıs sonu ile Haziran ayı başında yeniden yapılmaya başlanması nedeniyle birçok çiftçi araçlarını muayene ettiremeyerek mağdur oldu

Dünyada Çin’in Wuhan eyaletinde baş gösteren ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 15 Mart ile 30 Nisan arasından birçok alanda yaşanan sıkıntı farklı mağduriyetlere de neden oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart itibariyle kamunun birçoğu tatil verilmesi nedeniyle çalışmadığı için birçok alanda aksama yaşandı.

Bu aksamalardan biri de ülkemizde her yıl Nisan ayı başından itibaren Nisan sonuna kadar her bölgede belirli günlerde yapılan tarımsal araç muayenelerinde yaşandı. Ülkemizde pandemi ilan edilmesi nedeniyle ileri tarihe ertelenen tarım araçlarının muayeneleri Mayıs ayının sonu ile Haziran ayı ortasına kadar yapılması nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Bize ulaşan Mesarya bölgesinden bazı çiftçilerimiz Mayıs ve Haziran aylarının Mesarya bölgesi için en yoğun zamanlar olduğunu ve tarımsal araç olan traktörlerin, biçerdöverlerin kamyonların sürekli iş başında veyahut ovada olduklarını belirttiler. Bu nedenle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın tarımsal araçlar için Nisan ayında yapamadığı muayeneleri Haziran ayı başında yapmaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden çiftçilerimiz kendilerinin ovada hasat yaptıkları için araçlarının muayenelerini yaptıramadıklarını vurguladılar.

Gerek traktör gerekse biçerdöverlerinin muayenelerinin gününde yapılmadığı için cezalı muayene yaptıracaklarını belirten çiftçilerimiz bunun da anlamının muayene ücretinin iki katı ücret ödemek olduğunu söylediler. Bu konuda Bakanlığın neden bu yıl için bir erteleme yapmadığını sorgulayan vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

Öte yandan bazı çiftçilerin araçlarını muayene götürdükleri günlerde muayene yapan görevlilerin sert tavırlarına maruz kaldıkları da bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, çiftçilerimiz “En yoğun günlerde bizden tarımsal araçlarımızın neden temiz olmadığını sorgulayarak muayene yapmak istemediler” diyerek sitemlerini dile getirdiler.