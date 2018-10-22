Çiftçilerden Bakan'a 'Bi çare bulun, biçare olmayın""

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle mağdur olduklarını ancak bugüne kadar hükümetin hiçbir adım atmamasını eleştirerek bu konuda bir basın açıklaması yaptı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin açıklaması şöyle: "Nisan ayından beridir, her platformda yapıcı ve olgun bir biçimde sürdürdüğümüz mücadelemiz maalesef hükümet edenler tarafından ve özellikle Tarım Bakanımız tarafından herhalde yanlış anlaşılmıştır.

Yaşanan Kuraklığın ülkemizin en büyük sorunu olduğunu defalarca dile getirmiş olmamıza, gerekli çalışmaların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğine ve son güne bırakılmadan, üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini diyalog yolu ile anlatmaya çalıştık. Ancak Sayın Bakan ve Hükümet bu konularda ne kadar geniş yürekli bir türlü anlam veremiyoruz. Üreticinin içinde bulunduğu durumu anlatmak için Bakanlığı basmak, bağırmak, ve kavga mı etmek gerekiyor ? Eğer arzu edilen oysa biliniz ki artık dayanacak gücümüz ve sabrımız kalmadı.

Bu hükümet kurulurken “çalışır yaparız” sloganı ile yola çıkmış ancak icraatları ile tarihte “yok hükümeti” olarak anılacaktır.

Yaşanan döviz krizine “çaremiz yok”

Kuraklık çalışmalarına “merağımız yok”

Kuraklık tazminatına “bütçemiz yok”

Destek ödemelerine “paramız yok”

Ülkenin ayakta kalması için “ışık yok”

Halktan gelen sese ne kadar kulak tıkayacaksınız! Üreticiden gelen sese ne kadar kulak tıkayacaksınz !

“yok hükümetine” bundan sonra tolerans “yok”

Bütün çalışmalar tamamlanmış olmasına rağmen, kuraklık ödemeleri için Tarım Sigortasının kasasında üreticinin kendi parasını ödemek için daha ne bekliyorsunuz ? Tam 20 gündür kapalı kapılar ardında yapılan toplantılardan bir türlü sonuç çıkmıyor. Ne tazminat miktarı onaylandı ne ödeme tarihi. Bizzat Tarım Bakanı kendisi 19 Ekim’de ödeme sözü verdiği kuraklık tazminatlarını ödeyemeyince “sözüm havada kaldı” diyor. Sözünüz havada kaldı da siz nerdesiniz ?

Ayaklarınız olsun artık yere bassın! Bu üreticiyi dilenci sanmayınız. Siz memur olabilirsiniz ancak üretici bu işten ekmek yiyor Sayın Bakan!

Ağustos tada uyarmıştık! Uyuma diye!Karınca gibi çalışması gerekirken Ağustos’ta saz çalıp oynayan şimdi karıncadan merhamet beklemesin!

Bundan sonraki adım Çiftçinin Lefkoşa’ya gelmesi ise, gelelim! Biz gelelim gelmesine de siz o zaman nereye gideceksiniz. Yoksa biz geldik diye siz Lefkoşa’ya gelmeyecekmisiniz?

Artık “bir çare bulun” ! Bulamıyorsanız bırakın edebiyatı ve çare bulabilecek olan bulsun!

Naçizane tavsiyemiz “Bi-çare bulun” ! “Biçare” olmayın!"