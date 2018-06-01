Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarına isyan etti

Toprak Ürünleri Kurumu'nun açıkladığı tahıl fiyatları sonrasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği fiyatlar konusunda ilk tepkisini yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Çiftçiler Birliği yönettim kurulu tarafından yapılan açıklamada, açıklanan fiyatların Ukrayna'dan ithal edilen fiyatların çok altında olduğunu ve alınacak olan fiyatın iki katına çiftçiye satılacak tohumluk nedeniyle hükümete isyan etti.

Çiftçiler Birliği yönettim kurulunun yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Ne Demek Umut Yok

Ülkemizin üreticisinin maliyetleri göz ardı edilerek, ülke gerçeklerinden uzak maliyetler ile çalışılan hesaplama yöntemi ile bulunan sözde üretim maliyetine ülkemizde yeterli miktarda tohumluk ürün olmayacağı dikkate alınarak 16 kuruş da prim desteği verilerek açıklanan 95 kuruşluk fiyat üreticimizi kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumuna sokmuştur.

Ukrayna’dan ithal edilen arpanın maliyeti 1.10 TL iken ve bu Ukrayna’lı çiftçilere 30 krş sübvansiye yapılarak arpaları 80 kuruşa satılırken, yerli üreticinin üstelik böyle kurak bir yılda tohum bulma çabasındaki çiftcimizin ürününe 79 krş fiyat biçilmiştir. Bu ürünün bu fiyatla alamayacaksınız diye yaptığımız feryattan sonra 16 kuruş da prim verilmiştir. Yani Ukrayna’lıya 30 kuruş ülkemizin çiftçisine 16 kuruş.

Şimdi soruyoruz bu hükümet Ukrayna hükümetimi?

Tohumluk olarak satılacak yerli arpayı 79 + 16 fiyat açıklarken verilen 16 kuruş ithal malda neden 30 kuruş?

Bu Hükümet Ukrayna Hükümetimi?

95 kuruşa alacağı tohumluk arpayı kaça satacak?

İthal fiyatı 2 TL yı bulacak olan tritikale ve buğdayı da 95 kuruşa alıyorlar. Bunlar kaça satacaklar?

Bu yıl tahıl üreticisine kaç kuruş sübvansiye var?

Sübvansiye yoktur, aslında primde yoktur 95 kuruşa alırız 1.75’e satarızbizden para çıkmaz demektir. Dıştan gelene de 30 kuruş veririz . Ruslar kazansın

Öyle bir yönetim kurulu ki maliyet hesaplayamaz,alacaklarını alamaz,kurumu batırmak için zararına satışlar yapar,maliyetler alacaklarını alamaz ve diğer yandan ülke çiftçisinin alın terini hiçe sayar.

İç piyasadaki ürünü Dünya fiyatları ile almaz ucuza kapatsın ettiği zararı bizden çıkarsın diye el birliği ile çalışır.

Yerli arpanın fiyatının ithal arpaya eşitlenmesi ve ithal arpaya verilen sübvansiyon kadar sübvansiye edilmesi gerekmektedir.

Kimsenin,bu ülkede seçilerek Ukrayna çiftçisine hizmet etmeye hakkı yoktur.

Köylü Milletin Efendisi olmaktan çıkarılmış şamar oğlanı haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Tanrı Köylünün şamarından saklasın! Hakkımızı sandığa saklarız.

Umudumuz ‘pravitel’ stvo’ yani Ukraynalı’nın dediği gibi Umudumuz Hükümet!

Ne demek Umut Yok

Bu ortamda Umut ne demek Sn. Başbakan.