Çiftçiler Birliği'nden Tarım Bakanlığı'na eleştiri

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, yazılı açıklama yaparak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na çeşitli sorular yöneltti.

Akaryakıt desteklerinin ödenmediği; üreticinin borçlanarak aldığı mazotu ödeyemez hale geldiği kaydedilen açıklamada, ilgili desteklerin ne zaman ödeneceği soruldu.

Kuraklık çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağı, tazminat miktarlarının ne olacağı ve ne zaman ödeneceği sorulan açıklamada, tohumluk konusunda son durumun ne olduğu, TÜK’ün ilaçlama ve tedarik konusundaki duruşu hakkında bilgi istendi.

“Bankada üreticinin borçları duruyor, faizler aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak merak ediyoruz” denilen açıklamada, “Çiftçinin ayakta kalması için ne destekler verilecek merak ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çiftinin sabrının kalmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin tüm bu konularla ilgili gereğini yapması istendi.

Çiftçiler Birliği'nin yönelttiği sorular şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bugünlerde ne ile uğraşıyor MERAK EDİYORUZ!!

Akaryakıt destekleri ödenmedi. Kurak bir üretim sezonunda üreticisinin borçlanarak aldığı mazotu ödeyemez hale geldiğini ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının bu yönde bir çabası olmadığını görmekteyiz. MERAK EDİYORUZ bu mazot desteklerinin ödenmesi ne zaman olacak. Mazot yok ‘no pat-pat’BE GARDAŞanlatabildik mi? MERAK EDİYORUZ!!

Mayıs ayından beridir arazileri gezen Genel Tarım Sigortası Fonu henüz çalışmalarını tamamlayamamıştır. Gün geçtikçe yapılan çalışmanın soğuması ve telafisi mümkün olmayan kararlar verilmesini hedeflenmektedir. Kuraklık çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağını, tazminat miktarlarının ne olacağını ve ne zaman ödeneceğini MERAK EDİYORUZ!!Dayanacak gücümüz kalmadı anlatabiliyor muyuz?MERAK EDİYORUZ!!

Tohumluk konusunda son durumun ne olduğunu, T.Ü.K’ün çalkalama, ilaçlama ve tedarik konusundaki duruşunu ve ne yapacağını merak ediyoruz. Tohum yok anlatabildik mi? MERAK EDİYORUZ!!

Bankada üreticinin borçları duruyor, faizler aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak merak ediyoruz. Aylığımızda yok yıllığımızda anlatabildik mi MERAK EDİYORUZ!!

Hayat pahalı! Hayat çiftçiye de pahalı BE GARDAŞ . Hem de üretime sahip çıkma pahasına kadar pahalı. Çiftçinin ayakta kalması için ne destekler verilecek merak ediyoruz. Desteksiz üretim dünyada yok merak ediyorlarsa araştırsınlar.

. Hem de üretime sahip çıkma pahasına kadar pahalı. Çiftçinin ayakta kalması için ne destekler verilecek merak ediyoruz. Desteksiz üretim dünyada yok merak ediyorlarsa araştırsınlar. Git gel ve cekcak ile bir yere varılamayacağını buralardan gitmeden anlayacaklar mı? BE GARDAŞ MERAK EDİYORUZ!!

Çiftinin sabrının kalmadığını anlatmaktan bıkmadık- usanmadık- yorulmadık. BE GARDAŞ Anlatamıyor muyuz, MERAK EDİYORUZ!! Sokağa mı inmemiz gerekiyor MERAK EDİYORUZ!! Merakları varsa söyleyelim biz geliriz ve sokağa inmesini de biliriz BE GARDAŞ !!

Anlatamıyor muyuz, Sokağa mı inmemiz gerekiyor Merakları varsa söyleyelim biz geliriz ve sokağa inmesini de biliriz !! Her gün aynı konuları dile getirmekten; hükümetimizin parası yok, döviz krizi var gibi mazeretler ile avutulmaktan, boşa gidip boşa gelmekten yorulduk BE GARDAŞ! Merak konusudur anlatabildik mi?

Gaile bizim diye merak da bizim. Hükümetin de bu konularda gereğini yapması, çiftçisinin gailesini anlamısını ve hükümet etmesinin gereğini yapmasını merakla bekliyoruz.