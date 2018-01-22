Çiftçiler Birliği'nden Afrika Gazetesi ve siyasilere kınama

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi güvenliğini sağlamak, terör saldırılarına dur demek ve Doğu Akdeniz’deki istikrarı yeniden tesis edip, barışı getirebilmek için Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdi.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de bu operasyona karşı çıkmaya çalışan bazı basın yayın organları ve bu olaya tepki koyan bazı siyasileri kınadı.

KTÇB açıklamasında, 1963-1974 yılları arasında yaşanan 11 karanlık yılın Kıbrıs Türkleri üzerinde yarattığı tahribat ve enkazın ortadan kaldırılmasının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’yla mümkün olduğuna dikkat çekilerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adaya çıkmasıyla barışın tesis edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca bugün Kuzey Kıbrıs’ta özgürce üretim yapabilmenin, halkın demokrasiyle idare edilmesinin ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlete sahip olmasının, gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonu gibi, Barış Harekâtı’na borçlu olduğu ifade edildi.



KTÇB açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’ye bağlılığının tartışılmaz gerçek bir olgu olduğu belirtilirken, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de yaşanan bu sıkıntılı günlerde bir ve diri olması için birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.