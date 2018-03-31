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Çiftçiler Birliği'nde genel kurul günü

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Çiftçiler Birliği'nde genel kurul günü
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 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin (KTÇB)  35’inci Olağan Genel Kurulu toplandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de  yer alan seçimli genel kurulda, başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılıyor.
Başkanlık için  Hüseyin Çavuş Kelle ile  İbrahim Alkan’ın  yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi saat 19.00’a kadar devam edecek.
ŞAHALİ
Genel Kurul’un açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,  toplumların ekonomik yaşantılarının  tarım ve üretimle başladığını belirterek,  Kıbrıs Türk toplumunun  en eski örgütlerinde biri olan KTÇB’nin 75’inci yaşını kutluyor olmasının önemli olduğunu söyledi.
Şahali,  kamu tüzel kişiliği olarak KTÇB’nin  yasayla birlikte  bir meslek örgütü haline geldiğini vurgulayarak,   tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve üreticilerin  refahının artması için  yasada belirtilen  ilke ve esaslara uygun davranmanın önemine değindi.
Bakan Şahali,  KTÇB’nin  ülke tarımının gelişmesi yanında   Kıbrıs Türk halkının toplumsal mücadelesinde de önemli  yeri olduğunu  kaydetti.
 Şahali, genel kurulun;  zor koşullarda devam eden  tarım faaliyetlerinin  daha verimli, üretken ve disiplinli bir şekilde gerçekleşmesi ve kaynakların çok daha verimli bir şekilde üretime kanalize edilebilmesi için yeni bir anlayışın gelişmesine aracılık etmesi dileğinde bulundu.
KELLE
KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise,  1943 yılında resmen kurulan  ve kurulduğu günden itibaren tarım politikalarına yön veren KTÇB’nin ödün vermeden yoluna devam ettiğini kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının kurumsallaşmasının temellerinin KTÇB ile atıldığını söyleyen Kelle,  genel kurulun hayırlı verimli geçmesini diledi.

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