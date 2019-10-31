Çiftçi ve hayvancıların sorunları masaya yatırıldı

Çiftçi ve hayvancıların çalışma hayatına ilişkin sorunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda masaya yatırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz başkanlığında ve her iki bakanlığın bürokratlarının da katıldığı toplantıda hayvancı ve çiftçi temsilcileri bir araya gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesindeki konuşmasında, çiftçi ve hayvancıların sorunlarına çözüm üretmek amacında olduklarını belirterek, yerel işgücünü desteklemek adına birlikte yapılacak açılımlara dikkat çekti.

Sucuoğlu , “Çiftçi ve hayvancımıza, yerel işgücünü destekleme anlamında projeler çerçevesinde katkı vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle çiftçi ve hayvancıların problemleri, kurak mevsim nedeniyle, prim ödemede sıkıntı çektikleri ve belli bir yaştan sonra emeklilik maaşının ortada olmaması gibi ciddi maddi sıkıntılar olduğu yönündeydi. Bu durum bizi rahatsız etti. Tüm bunlara nasıl bir açılım getireceğiz bunları tartışacağız” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuşmasında, yıllardır biriken sorunların çözümü için bir araya geldiklerini belirterek, bugünkü toplantının da hükümetin gösterdiği duyarlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Oğuz, özellikle geçmişe yönelik sorunların çözülmesi, gelecek ile ilgili kaygıların ortadan kalkması açısından bugünkü çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun son zamanlardaki girişimleri ile çalışma hayatında bazı iyileşmeler olduğunu vurgulayan Oğuz, çalışma hayatının istihdam anlamında en büyük çerçevesi çizen çiftçi ve hayvancının sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacaklarının altını çizdi.